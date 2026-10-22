Colț Românesc de carte inaugurat la Biblioteca Provincială Shaanxi din China

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a inaugurat un spațiu dedicat culturii române la Biblioteca Provincială Shaanxi, consolidând un parteneriat de 12 ani.
La Biblioteca Provincială Shaanxi din China a fost inaugurat un spațiu special dedicat cărții românești, denumit „Colțul Românesc”. Inaugurarea a avut loc în cadrul unei vizite efectuate de conducerea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, reprezentând o continuare a relațiilor de colaborare dintre cele două instituții de cultură începute acum 12 ani.
Fondul noului spațiu este alcătuit din volume donate de edituri din România, precum Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca și Editura Academiei Române. Sunt lucrări de referință despre România și despre județul Hunedoara, despre istorie, literatură, cultură și patrimoniu.
„Cărțile vor putea fi consultate de toți cei care doresc să ne cunoască țara, dar vor constitui o resursă importantă și pentru studenții Universității de Studii Internaționale din Xi’an (XISU), unde funcționează un Lectorat de Limba Română”, a spus managerul Bibliotecii Județene Hunedoara, Sebastian Bara.
În cadrul vizitei a fost vernisată și expoziția de pictură „Rădăcini și memorie”, compusă din 33 de lucrări inspirate din tradițiile, simbolurile, peisajele și patrimoniul cultural românesc și hunedorean. Lucrările au fost realizate și donate Bibliotecii Provinciale Shaanxi de membrii Clubului de pictură „Curcubeu”, care își desfășoară activitatea în cadrul Bibliotecii „Ovid Densusianu”.
Colaborarea dintre cele două instituții are un precedent de reciprocitate: în 2014, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a deschis, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al Institutului Confucius din Sibiu, prima și singura filială cu fond de carte în limba chineză din România. Biblioteca Provincială Shaanxi, fondată în 1909, dispune de o clădire cu o suprafață de aproximativ 82.000 de metri pătrați, adăpostind circa opt milioane de volume și oferind aproximativ 4.000 de locuri pentru public.