Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți la o petrecere pentru copii

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 oct. 2026, 10:57

Alina Pușcaș a povestit despre un episod în care soțul și fiul ei s-ar fi simțit rău după o petrecere pentru copii. Vedeta susține că mai multe persoane au avut probleme în aceeași zi și bănuiește că mâncarea ar fi putut fi contaminată.

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