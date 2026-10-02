Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți la o petrecere pentru copii

Alina Pușcaș a povestit despre un episod în care soțul și fiul ei s-ar fi simțit rău după o petrecere pentru copii. Vedeta susține că mai multe persoane au avut probleme în aceeași zi și bănuiește că mâncarea ar fi putut fi contaminată.
Prezentatoarea a povestit că soțul ei, Mihai Stoenescu, și fiul lor, Alex, s-ar fi simțit rău după ce au participat la o petrecere pentru copii.
Potrivit relatării sale, Alina Pușcaș și una dintre fiice nu au prezentat probleme, însă soțului ei i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut lângă mașină. Acesta a ajuns la un spital din Prahova. Fiul celor doi, Alex, s-ar fi simțit, de asemenea, rău, iar vedeta susține că și-ar fi pierdut conștiența în timpul drumului spre spital.
Vedeta a afirmat că mai multe persoane prezente la aceeași petrecere s-ar fi simțit rău. Alina Pușcaș bănuiește că ar fi existat o problemă legată de mâncare și a evocat posibilitatea contaminării cu otravă pentru șobolani.
„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș la Spynews TV Live.
După ce soțul ei a ajuns la spital, Alina Pușcaș a plecat cu fiul său către o unitate medicală. Vedeta a povestit că, în timpul drumului, Alex și-ar fi pierdut conștiența, moment în care a solicitat intervenția unei ambulanțe.
„Am mers cu 200 la oră (...), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (...) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai spus ea.