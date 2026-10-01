Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani

Ramona Păun se pregătește să devină mamă, alături de partenerul ei de viață. Cei doi sunt căsătoriți de doi ani și trăiesc o poveste de dragoste discretă, care durează de mai bine de un deceniu.
Ramona Păun a împărtășit marea bucurie cu comunitatea ei din mediul online. Prezentatoarea știrilor sportive a dezvăluit că este însărcinată, la doar câteva luni după ce a sărbătorit împlinirea a 40 de ani.
Deși vorbea despre dorința de a avea copii încă de acum mult timp, abia acum i s-a îndeplinit acest mare vis. Prezentatoarea se pregătește intens pentru rolul de mămică, iar imaginile din mediul online arată o sarcină destul de evoluată, chiar dacă nu a oferit detalii despre luna în care se află. „Începutul tuturor lucrurilor”, a scris Ramona Păun la postare.
Povestea de dragoste dintre vedetă și Cosmin, nepotul celebrului actor George Mihăiță, durează de mai bine de zece ani, însă cei doi au făcut pasul cel mare abia acum doi ani. Pentru ziua cea mare, cuplul a ales o destinație specială în afara României, unindu-și destinele la New York.
„Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați.
Ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă. Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străînătate și o petrecere aici”, declara în anul 2022, Ramona Păun.