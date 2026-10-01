Ramona Păun este însărcinată la 40 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 08:29

Ramona Păun se pregătește să devină mamă, alături de partenerul ei de viață. Cei doi sunt căsătoriți de doi ani și trăiesc o poveste de dragoste discretă, care durează de mai bine de un deceniu.

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