Cum își întărește Elwira Petre imunitatea în sezonul rece

Elwira Petre a dezvăluit în mediul online rețeta băuturii naturiste pe care o consumă în această perioadă.
Vedeta a explicat într-un videoclip pas cu pas modul de preparare pentru acest elixir menit să întărească organismul și să-l protejeze în lunile friguroase.
„Îmi place combinația asta pentru perioada rece, pentru că ingredientele au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și pot contribui la susținerea sistemului imunitar. O beau eu, dar o beau și fetele mele. A devenit un mic ritual de toamnă și iarnă pentru noi.
Totuși, știu că turmericul nu este potrivit pentru toată lumea, mai ales în anumite situații sau dacă există anumite tratamente. Așa că, înainte de a-l introduce în rutina voastră, dacă aveți probleme de sănătate sau luați medicamente, cel mai bine este să întrebați medicul”, a transmis Elwira Petre.
Ingrediente, de preferat ecologice:
200–250 g ghimbir curățat
4 lămâi decojite sau zeama de la 4 lămâi ·
20 g turmeric pudră sau 100 g turmeric proaspăt
Piper negru sau piper Cayenne
200–300 ml miere
750 ml apă fiartă, dar nu fierbinte
Persoanele care cantități mai mari au nevoie de 200-250 de grame de , patru lămâi decojite sau zeama obținută din acestea, 20 de grame de turmeric pudră ori 100 de grame de turmeric proaspăt, piper negru sau Cayenne, între 200 și 300 de mililitri de miere şi aproximativ 750 de mililitri de apă fiartă, dar care trebuie lăsată înainte de a fi adăugată în amestec.
Ghimbirul și lămâia sunt puse într-un blender împreună cu o cantitate mică de apă și, ulterior, ingredientele trebuie mixate foarte bine, până când se obține o compoziție omogenă. Mai apoi, Elwira Petre adaugă mierea și turmericul.
„Ghimbirul, împreună cu lămâia, le punem într-un blender, înainte mi-am tăiat lămâia. Adăugăm puțină apă, foarte puțină, şi blenduim totul bine. Vom adăuga 200 ml de miere, cam jumătate din borcănel. Curcuma, turmeric, este acelaşi lucru. Piperul activează foarte bine turmericul.
Pe lângă faptul că această băutură va da un boost de sănătate, este și foarte gustoasă. Și completăm totul cu apă. Aveți grijă ca apa să nu fie caldă! Eu zic că ajunge cam 700-750 de mililitri. Iar acum, ca să fie mai clar, îl strecurăm printr-o sită. Mie îmi place să iau o linguriţă. Și trebuie să repetați asta de câteva ori. Miroase senzaţional!
Turnăm lichidul într-o sticlă și îl puteți bea în fiecare zi. Are o culoare splendidă și este delicios. Îl puteți ține liniştit în frigider șapte zile, nu se întâmplă absolut nimic cu el. Beți în fiecare zi câte un păhărel micuț, iar pentru cei cu stomacul mai sensibil, de preferat după masă. Sănătate! Sănătos şi gustos!”, a explicat Elwira Petre.