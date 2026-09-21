PEOPLE· 2 min citire
Motivul pentru care Lady Gaga a apelat la o mamă surogat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Lady Gaga
Lady Gaga a apelat la o mamă surogat pentru venirea pe lume a fiicei sale, Rose Bean, iar noi detalii despre copil au ieșit la iveală abia acum.
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