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Motivul pentru care Lady Gaga a apelat la o mamă surogat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista

Lady Gaga

Lady Gaga

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 sept. 2026, 15:37

Lady Gaga a apelat la o mamă surogat pentru venirea pe lume a fiicei sale, Rose Bean, iar noi detalii despre copil au ieșit la iveală abia acum.

Informația că artista în vârstă de 40 de ani și logodnicul ei, Michael Polanskya, au devenit părinți apărut după ce artista a fost fotografiată în timp ce își ținea bebelușul în brațe, în timpul unei plimbări alături de tatăl micuței. Ulterior, noi detalii despre nașterea fetiței au fost dezvăluite de presa internațională.

Potrivit informațiilor publicate de TMZ, fiica lui Lady Gaga și și a lui Michael Polansky s-a născut pe 9 iunie, în Los Angeles.

Certificatul de naștere, citat de presa americană, arată că fetița a venit pe lume la Cedars-Sinai Medical Center. Cuplul nu a oferit însă public detalii despre decizia de a apela la o mamă surogat și nici nu a explicat motivul pentru care a ales această variantă.

În trecut, Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate. Artista a dezvăluit că suferă de fibromialgie, o afecțiune asociată cu dureri răspândite în corp și oboseală. Gaga a povestit despre lupta cu durerile cronice inclusiv în documentarul „Gaga: Five Foot Two”, lansat în 2017.

Totuși, nu există o confirmare că fibromialgia ar fi motivul pentru care artista a apelat la o mamă surogat. Presa internațională a menționat această afecțiune în contextul noilor informații despre maternitatea artistei, însă legătura dintre cele două nu a fost confirmată de Lady Gaga sau de partenerul ei.

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