Cum se simte Laurette după cele peste 30 de operații

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 sept. 2026, 14:15

Anul acesta a fost unul extrem de greu pentru Laurette. Vedeta a avut mari probleme de sănătate din cauza unei proceduri non-invazive pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani.

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