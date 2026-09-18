Cum se simte Laurette după cele peste 30 de operații

Anul acesta a fost unul extrem de greu pentru Laurette. Vedeta a avut mari probleme de sănătate din cauza unei proceduri non-invazive pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani.
În ultimul an, vedeta a adunat un număr uriaș de spitalizări și a fost supusă la peste 30 de proceduri chirurgicale.
Substanța injectată a migrat în timp către piciorul stâng, declanșând o serie de complicații severe care au necesitat intervenția repetată a cadrelor medicale.
Cea mai recentă intervenție a avut loc în urmă cu trei săptămâni, iar starea sa de sănătate rămâne una delicată. Externată recent, Laurette a mărturisit că procesul de recuperare este extrem de anevoios, iar durerile nu au dispărut complet.
Dificultățile de deplasare o împiedică să conducă sau să o ducă pe fiica ei la școală, vedeta fiind nevoită să își adapteze complet stilul de viață la rigorile impuse de starea sa fizică.
Problemele lui Laurette au început să apară după ce în urmă cu șapte ani și-a făcut o intervenție estetică de tip aquafilling. Procedura este considerată non-invazivă și presupune injectarea unui gel pentru mărirea anumitor zone ale corpului. Inițial vedeta a fost foarte mulțumită de rezultate, însă, în timp, se pare că substanța injectată a început să migreze, ajungând în piciorul stâng.
Laurette a început atunci să aibă dureri groaznice, fiind chiar imobilizată la pat timp de șase luni. În ultimul an prin mai bine de 30 de intervenții la picior, iar cea mai recentă a avut loc în urmă cu doar trei săptămâni. Acum, vedeta spune că se simte mai bine. însă în continuare are dureri. Aceasta a mărturisit că are o plagă deschisă de 10 centimetri și că urmează să ajungă din nou pe masa de operații.
”Sunt în recuperare, nu sunt bună de nimic, doar aștept să vină ziua, momentul în care să mă pot vindeca în totalitate, să mă pot întoarce la activitățile mele, la muncă, la copil. Nu mai sunt acele dureri foarte mari, dar nu am scăpat de ele. Am dureri și acum la picior, adică nu am mobilitate, nu am forță în picior, nu pot merge bine. Nu o pot duce nici pe fiica mea la școală. Nu am cum să conduc.
Momentan nu am voie să fac niciun fel de exercițiu medical, kinetoterapeutic pentru că am fost pe tratamente și pe operații și nu am apucat să fac, pentru că momentan sunt cu plaga deschisă la picior și va trebui să stau o lună de zile cu ea așa. Este o plagă deschisă cam de 10 centimetri. Pur și simplu e e tăiat și lăsat deschis ca să poată ieși infecția. Așa au decis medicii după mai multe intervenții, că asta e cea mai bună soluție, de a lăsa plaga deschisă să se poată elimina infecția aceasta din picior.
Acum sunt pe tratament, iau antibiotice, iau vitamine, tot felul de vitamine din astea care ajută la susținerea sistemului imunitar, pentru că după atâtea operații. Chiar le număram săptămâna trecută împreună cu domnul doctor și cred că am depășit 30 (…) Trebuie să merg înapoi la spital să mă interneze ca să mi-o închidă plaga, iar aceasta e tot o operație. E o plagă deschisă, adică nu am cum să mi-o închidă pe viu, nu există așa ceva”, a spus Laurette, potrivit Spynews.ro.
Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, vedeta a ajns să slăbească peste 17 kilograme în ultimul an. În prezent, aceasta are sub 60 de kilograme.
”Am slăbit aproape 17 kilograme. Chiar mă uitam zilele trecute la niște filmulețe cu mine și la niște fotografii de acum un an și jumătate și aveam undeva la 75 de kilograme și acuma am slăbit foarte mult, adică se vede diferența. Îți dai seama că după atâtea internări prin spital, este inevitabil să nu pierzi din masa musculară și din kilograme. (…) Chiar îmi plăcea cum arătam. Eram într-o perioadă foarte bună din viața mea. Dar asta e, dacă așa a decis Dumnezeu…”, a mai transmis vedeta.