Nuntă mare în politică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a unit destinul cu Maria Mihali. Invitați de rang înalt la eveniment

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, în București, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Cei doi au avut o relație discretă timp de aproximativ doi ani, iar ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din Capitală.
Mirele a recunoscut că momentul a fost unul deosebit de emoționant și le-a spus jurnaliștilor, înainte de ceremonie, că este „mai emoționat ca niciodată”.
Maria Mihali, despre ziua nunții
După încheierea ceremoniei religioase, Maria Mihali a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit în ziua nunții. Interpreta de muzică populară din Maramureș a mărturisit că este o zi pe care cei doi o vor păstra pentru totdeauna în suflet.
„O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a spus Maria Mihali, la finalul ceremoniei de la Mănăstirea Cașin.
Alexandru Nazare le-a mulțumit jurnaliștilor prezenți și a vorbit despre așteptarea momentului în care s-a căsătorit cu Maria Mihali.
„Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă. Vă mulțumim că ați fost aici”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul grec al Finanțelor, nașul cuplului
Cununia religioasă a fost oficiată de opt preoți la Mănăstirea Cașin din București. Un element aparte al evenimentului este faptul că nașul cuplului este Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup.
Pierrakakis s-a aflat vineri la Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan, cu o zi înainte de nunta ministrului român al Finanțelor.
Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis se cunosc de aproximativ șase ani, relația dintre cei doi fiind legată inițial de proiecte europene. Colaborarea profesională s-a transformat ulterior într-o relație de prietenie, iar ministrul grec a devenit nașul cuplului.
Alexandru Nazare, emoționat înaintea ceremoniei
Înainte ca ceremonia să înceapă, Alexandru Nazare a vorbit despre momentul în care urma să-și vadă mireasa. Ministrul Finanțelor a spus că era curios să vadă rochia Mariei Mihali, însă aceasta a reușit să păstreze secretul.
„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare jurnaliștilor, înainte de ceremonie.