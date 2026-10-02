Tendințele majore de culoare pentru toamna aceasta

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 oct. 2026, 08:44

Toamna aceasta nu este doar despre ce nuanțe sunt „la modă”, ci cum să le porți de fapt. Adevărul este că, în teorie, orice culoare va merge. Dacă se potrivește bine în garderoba ta și (cel mai important), te face să te simți încrezătoare, este mai mult decât suficient pentru noi.

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