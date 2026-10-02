Tendințele majore de culoare pentru toamna aceasta
tendințe de culoare
Toamna aceasta nu este doar despre ce nuanțe sunt „la modă”, ci cum să le porți de fapt. Adevărul este că, în teorie, orice culoare va merge. Dacă se potrivește bine în garderoba ta și (cel mai important), te face să te simți încrezătoare, este mai mult decât suficient pentru noi.
Acestea fiind spuse, unele nuanțe se ridică inevitabil deasupra celorlalte în fiecare sezon. Și după o privire atentă asupra conturilor de Instagram ale celor mai cool creatori de modă (împreună cu o analiză atentă a nuanțelor preferate de podiumuri ), este clar că multe culori din această listă nu sunt doar inductoare de dopamină; sunt o modalitate fiabilă și ușoară de a-ți îmbunătăți look-ul în această toamnă.
Paleta cromatică pentru toamna-iarna 2026 se fundamentează pe șase tendințe cheie: nuanțe pământii, burgundy, verde mușchi, albastru cobalt, gri taupe și auriu soft. Aceste culori se îmbină armonios, oferind un echilibru între naturalețe, profunzime și accente vizuale îndrăznețe.
Cele 5 culori pe care trebuie să le porți în această toamnă
Nuanțele pământii formează baza acestui sezon, incluzând tonuri precum ciocolatiul, bejul cald, caramelul, maroul ars, kakiul și teracota. Aceste culori se asortează perfect cu pielea ecologică, lâna, tricotajele groase și paltoanele lungi.
Burgundy este o nuanță sofisticată, adesea regăsită în rochii din catifea, fuste, cizme lungi, genți structurate și paltoane. Când este combinată cu gri taupe sau negru, burgundy adaugă o adâncire elegantă fără a încărca ținuta.
Verdele mușchi propune o alternativă rafinată la paleta neutră. Această nuanță este ideală pentru jachete, fuste midi, tricotaje și accesorii. Împreună cu maroul, kakiul sau auriul soft, formează un look natural și sofisticat.
Albastrul cobalt introduce un accent rece, devenind rapid o piesă de bază a sezonului. Această culoare strălucește pe articolele statement, cum ar fi paltoanele, puloverele și rochiile fluide, atrăgând atenția într-un mod subtil.
Griul taupe oferă un contrast plăcut între tonurile calde și cele intense, fiind potrivit pentru sacouri, pantaloni drepți și cardigane lungi. Auriul soft, la rândul său, este frecvent întâlnit în bijuterii, catarame și detalii decorative, aducând o notă de eleganță.
Imprimeurile rămân în tendințe
Îndrăznețele imprimeuri se manifestă în trei direcții distincte:
imprimeuri florale mari pe fundaluri închise,
animal print reinterpretat,
imprimeuri geometrice, inclusiv carouri mari.
Florile supradimensionate oferă o notă boemă și se integrează splendid în rochii vaporoase, fuste midi și bluze romantice pe fundaluri negre, burgundy sau verde închis.
Animal print-ul a evoluat, apărând acum în nuanțe mai rafinate. Predatorii stilizați, zebrele abstracte și imprimeurile de șarpe în tonuri neutre sunt perfecte pentru accesorii, fuste și botine.
Imprimeurile geometrice adaugă o structură vizuală, iar carourile mari, dungile late și formele grafice sunt întâlnite în paltoane, costume și eșarfe. Aceste carouri se combină cu gri taupe, maro, negru și burgundy, conferind un aspect dinamic.
Contrastul cromatic rămâne vital. O ținută reușită îmbină o culoare de bază, un accent puternic și un imprimeu proeminent. Exemple inspirate includ: maro cu albastru cobalt, gri taupe cu burgundy, verde mușchi cu auriu soft sau negru cu imprimeuri florale mari.
Imprimeurile îndrăznețe funcționează cel mai bine atunci când sunt echilibrate cu culori simple. Asigurați-vă că un singur element domină, iar celelalte articole sprijină vizual ansamblul fără a-l aglomera.
Imprimeurile florale mari, animal print-ul și carourile ample se integrează mai bine cu piese uni. De exemplu, o fustă florală se potrivește excelent cu un sacou în nuanță neutră, în timp ce un palton cu carouri devine mai ușor de purtat cu tricotaje simple.
Animal print-ul strălucește cel mai bine atunci când este utilizat ca piesă centrală sau accesoriu, păstrând astfel personalitatea imprimeului fără a crea un look aglomerat.
Carourile mari se asociază bine cu materiale dense, precum pielea sau tricotajele groase, ajutând la menținerea unei structuri clare a imprimeului.
Contrastul nuanțelor joacă, de asemenea, un rol semnificativ. Culorile pământii sunt accentuate de negru, burgundy sau albastru intens, iar tonurile întunecate devin mai adânci când sunt combinate cu texturi lucioase sau moi.
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