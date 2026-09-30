Nadia Comăneci, pe catwalk lângă Turnul Eiffel în timpul Fashion Week

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 sept. 2026, 08:51

Nadia Comăneci a defilat luni seară, lângă Turnul Eiffel, la evenimentul L’Oréal din cadrul Fashion Week, alături de alte nume importante din sport, showbiz și de la Hollywood.

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