Nadia Comăneci, pe catwalk lângă Turnul Eiffel în timpul Fashion Week

Nadia Comăneci a defilat luni seară, lângă Turnul Eiffel, la evenimentul L’Oréal din cadrul Fashion Week, alături de alte nume importante din sport, showbiz și de la Hollywood.
Numit „Le Défilé”, evenimentul a avut loc luni seară în celebra Place Joffre. „Le Défilé nu este doar un fashion show, ci un veritabil statement global. Sub umbrela mesajului puternic «EXPRESS YOUR WORTH. YOU’RE WORTH IT.», spectacolul emblematic invită femeile din întreaga lume să își exprime valoarea, celebrând puterea feminină, incluziunea, libertatea, încrederea în sine și, mai presus de toate, solidaritatea dintre femei”, punctează revista Elle România.
Nadia a defilat într-o rochie complet neagră, iar la finalul podiumului a făcut gestul care însoțea fiecare final de exercițiu.
Au mai urcat pe podium schioarea Lindsey Vonn și sportivele paralimpice Bebe Vio și Marie Bouchet, actrițele Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell și Kristen Bell, modelele Kendall Jenner sau Heidi Klum, dar și cântăreața Celine Dion.
„Îmi place foarte mult că tema show-ului a fost solidaritatea între femei, pentru că îmi place să le susțin pe celelalte femei. Cred cu tărie în zicala «când mareea crește, toate bărcile se ridică». Mi se pare o mare pierdere de timp ca femeile să se simtă în competiție unele cu altele. Cred că este loc pentru toate. Totul devine mai bun doar când incluzi pe toată lumea, cu medii și perspective diverse. Mă gândesc la asta ca la o rețetă: nu poți face un tort cu un singur ingredient. Ar ieși groaznic. Nu-i așa?”, a spus actrița americană Kristen Bell, cunoscută pentru vocea Annei din animațiile „Frozen” și pentru serialele „Veronica Mars” și „The Good Place”.
Show-ul a fost încheiat de o apariție-surpriză a lui Céline Dion, care de curând și-a reluat concertele după o pauză considerabilă cauzată de probleme de sănătate.