6 tendințe cheie în modă pentru toamna anului 2026
6 tendințe cheie în modă pentru toamna anului 2026
Dacă ultimele sezoane au fost definite de ținute discrete și un stil restrâns, tendințele pentru toamna/iarna 2026 semnalează o schimbare către o abordare mai expresivă a modei. Totuși, există câte ceva pentru fiecare stil și estetică.
Pe podiumuri, designerii s-au jucat cu arta contrastului. Au combinat siluete curate, minimaliste, cu texturi somptuoase, reinterpretând în același timp piesele clasice din garderobă cu detalii neașteptate, cum ar fi peplumurile și croielile voluminoase. Procedând astfel, au dovedit că pragmatismul și personalitatea pot funcționa perfect împreună. Rezultatul este un sezon care se simte atât ușor de purtat, cât și incitant.
În centrul narațiunii modei din acest sezon se află trei tendințe cheie care reflectă cel mai bine schimbarea stării de spirit din modă. Updated Lady oferă o nouă abordare a croitoriei prin croieli mai relaxate, forme sculpturale și siluete care dau senzația de forță fără a sacrifica confortul. Pentru început, consultați colecțiile Chanel, Celine, Balenciaga și Givenchy pentru inspirație.
Pe de altă parte, colecțiile de la Khaite, Dries Van Noten și Loro Piana au evocat epoca de aur a anilor 1920, aducând elemente elegante ale Art Deco în moda contemporană. Un joc neașteptat de proporții a intrat și el în conversația despre modă: Ashlyn și Christopher John Rogers au contestat noțiunile noastre preconcepute despre dimensiune și formă. Designeri de la Prada la Loewe au apelat și ei la puterea stilului, demonstrând cum suprapunerea poate transforma complet o garderobă existentă.
Descoperiți principalele tendințe de modă pentru toamna anului 2026, pe care le veți vedea în curând peste tot.
Puterea stilizării
Inspirată în principal de prezentarea Prada toamnă/iarnă 2026, această tendință care evidențiază puterea stilului ne amintește că stilul deosebit nu înseamnă să deții mai multe haine, ci să privești piesele familiare, cum ar fi cardiganele și jachetele de lucru, dintr-o perspectivă nouă. Piesele de bază din garderobă au căpătat un caracter complet nou datorită combinațiilor neașteptate, pieselor de bază suprapuse și accesoriilor interesante.
Modernă, atentă la tendințe și sofisticată, modelul Updated Lady a apărut ca unul dintre arhetipurile cheie ale modei toamnei și iernii 2026, Chanel, Givenchy și Balenciaga reinterpretând ținutele elegante printr-o lentilă contemporană. În loc de costume business rigide, acest sezon favorizează structuri mai moi, accentuate de talii subtil coborâte, jachete sculpturale și texturi somptuoase care creează un sentiment de forță și lejeritate în egală măsură.
Updated Lady
Modernă, atentă la tendințe și sofisticată, modelul Updated Lady a apărut ca unul dintre arhetipurile cheie ale modei toamnei și iernii 2026, Chanel, Givenchy și Balenciaga reinterpretând ținutele elegante printr-o lentilă contemporană. În loc de costume business rigide, acest sezon favorizează structuri mai moi, accentuate de talii subtil coborâte, jachete sculpturale și texturi somptuoase care creează un sentiment de forță și lejeritate în egală măsură.
Go Figure
Corpuri, corpuri, corpuri! Defilările de modă din toamna anului 2026 au fost un fel de tribut adus formei feminine. De la rochiile Alaïa care arată ca o a doua piele, unele dintre ele apărând chiar și în nuanțe de culoarea pielii, până la straturile transparente ale lui Khaite și rochiile lenjerie intimă inspirate de lenjerie intimă ale lui Valentino, puțin a fost lăsat imaginației în acest sezon.
La prima vedere, transpunerea acestei tendințe în propria garderobă de toamnă poate părea oarecum nerealistă, dar adoptând-o piesă cu piesă, poți obține un look mulat, distinct feminin, fără a te obliga complet la o ținută simplă . Imaginează-ți un top bustier tricotat cu pantaloni strâmți, o rochie mini transparentă peste o rochie lejeră și asortată cu cizme peste genunchi sau una dintre rochiile maxi clasice care arată sexy fără a se strădui prea mult.
Și când revenim la una dintre cele mai puternice tendințe ale sezonului, pe care am menționat-o deja, totul se reduce din nou la stilizare.
Art Deco pentru seară
Deși romanul lui F. Scott Fitzgerald din 1925, Marele Gatsby, a fost scris înainte ca Art Deco să atingă apogeul popularității sale, temele sale legate de luxul anilor 1920 au legat permanent povestea de modelele geometrice distinctive și opulența pronunțată caracteristică stilului.
De la Khaite la Colleen Allen, designerii au îmbrățișat spiritul epocii prin texturi somptuoase, siluete glamour, franjuri, mănuși, catifea și genți de seară bogat ornamentate. Imaginează-ți că te pregătești pentru o ieșire în oraș în adevăratul stil Gatsby. E timpul pentru o notă de glamour de altădată la Hollywood.
Înapoi la natură
Nu este neobișnuit ca tendințele de toamnă să se inspire din mediul rural, fie prin carouri tradiționale, jachete kaki care amintesc de hainele de muncă de la fermă, fie prin intermediul unei noi abordări a tricotajelor confortabile. Deși sursa de inspirație este practică și aproape de natură, interpretarea din acest an pare mai opulentă ca niciodată. Acest lucru este evident mai ales în modelele florale care au apărut în numeroase colecții: acestea sunt mai bogate, mai profunde și chiar puțin mai melancolice decât în anii precedenți. Așa cum era de așteptat, brocarturile florale luxuriante au apărut la Dries Van Noten pe orice, de la haine de exterior la fuste midi.
Simone Rocha și Erdem au prezentat și ele propriile interpretări ale florei și faunei, de la rochii drapate la bluze, demonstrând că această tendință poate fi adaptată la diferite stări de spirit și ocazii.
Proporții jucăușe
Podiumurile de modă toamnă/iarnă 2026 au introdus o notă de jucăușenie prin proporții îndrăznețe, de la piese supradimensionate și croieli scurte până la siluete exagerate, aproape excesive. Piesele croite tip cocon, lungimile dramatice și pantalonii și rochiile lejere creează un aspect expresiv care captează atenția.
Această tendință necesită puțină dramă, pentru că asta e viața!, menținând în același timp un sentiment de echilibru.
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