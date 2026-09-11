6 tendințe cheie în modă pentru toamna anului 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 08:40

Dacă ultimele sezoane au fost definite de ținute discrete și un stil restrâns, tendințele pentru toamna/iarna 2026 semnalează o schimbare către o abordare mai expresivă a modei. Totuși, există câte ceva pentru fiecare stil și estetică.

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