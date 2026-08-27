BalKaniK Festival 2026 transformă Parcul Tei într-un muzeu în aer liber

Balkanik Festival revine în București, între 28 și 30 august 2026, cu ediția a 13-a și o premieră majoră: mutarea pe malul Lacului Tei. Sub tema „The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now”, evenimentul extinde universul muzical spre artă contemporană, dezbateri urbane și tradiții.
Pe lângă concertele headlinerilor Ladaniva, Zdob și Zdub sau Taraf de Caliu, Parcul Tei va găzdui expoziții de colaj și grafică, ateliere creative și demonstrații live ale meșterilor argintari, fierari și olari. După apus, Epson aduce spectacole de video mapping pe sălcii și instalații monumentale reinterpretate, iar artiștii internaționali vor sosi inedit la festival: cu barca, direct de pe malul celălalt, de la Hotel Caro.
Programul de zi include și dezbateri despre comunitate, un târg cu peste 45 de designeri și un refugiu cinematografic.
În jurul scenelor, festivalul continuă prin artă contemporană, instalații, video mapping, talks, zeci de creatori independenți și meșteri, ateliere, gastronomie internațională, tarot și ghicit în cafea, zone de relaxare și activități pe Lacul Tei. Sub tema The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now, Balkanik privește patrimoniul ca pe ceva care circulă între oameni, generații și geografii și care își schimbă forma tocmai pentru că rămâne viu.
Primele sonorități ale ediției nu se vor auzi pe scenă, ci pe străzile Bucureștiului. Vineri, 28 august, de la ora 18:00, Kristijan Azirović Orkestar pornește în alai din Obor către Parcul Tei, iar fanfara sârbească va conduce publicul către noua casă Balkanik. De la 18:30, orchestra deschide Lake Stage, urmată de Shiran & Bakal, de la 20:30, și Ladaniva, de la 21:30.
Una dintre cele mai iubite apariții ale noii scene world music europene, Ladaniva revine la București cu amestecul lor de folclor armean, ritmuri balcanice, jazz, reggae și pop. Shiran & Bakal aduc în aceeași seară cântece arabe, memorie familială, rădăcini irakiene și yemenite, sintetizatoare analogice și groove-uri de club.
Sâmbătă, 29 august, programul Lake Stage începe la 17:30 cu premiera Romica Puceanu Reimagined. De la 19:30, Baba Zula aduce la București psihedelia anatoliană, saz electric, dub, improvizație și energia underground-ului din Istanbul, iar de la 21:30, Taraf de Caliu închide seara cu una dintre cele mai puternice expresii contemporane ale muzicii lăutărești românești.
Duminică, Bubliczki deschid scena principală la 17:30 cu folk polonez, tradiții kashubiene, armonii klezmer și sufluri balcanice. De la 19:30 urcă pe scenă colectivul din Istanbul Cümbüş Cemaat, iar de la 21:30, Zdob și Zdub închid ediția #13 cu amestecul lor exploziv de rock, punk, ska și folclor moldovenesc.