BalKaniK Festival 2026 transformă Parcul Tei într-un muzeu în aer liber

Publicat 27 aug. 2026, 07:49 Actualizat 27 aug. 2026, 07:59

Balkanik Festival revine în București, între 28 și 30 august 2026, cu ediția a 13-a și o premieră majoră: mutarea pe malul Lacului Tei. Sub tema „The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now”, evenimentul extinde universul muzical spre artă contemporană, dezbateri urbane și tradiții.

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