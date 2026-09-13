Celine Dion, revenire emoționantă pe scenă după șase ani de pauză: boala de care suferă îndrăgita artistă

Scris de Tabu

Publicat 13 sept. 2026, 14:03 Sursă Realitatea PLUS

Celine Dion, revenire istorică pe scenă, după șase ani în care a luptat cu o boală nemiloasă. Celebra cântăreață și-a început turneul la Paris, unde a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale. La un moment dat, diva de 58 de ani a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit fanilor că au fost alături de ea în toată perioada de cumpănă. Celine Dion suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică autoimună extrem de rară, care nu i-a mai permis să cânte.

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