Valerie Lungu și Alex Gîlcă au publicat primele imagini oficiale de la cununia civilă

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 08:26

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au publicat primele imagini de la cununia civilă, care a avut loc pe 23 septembrie. Cei doi au arătat implecabil în ziua în care au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului de stare civilă.

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