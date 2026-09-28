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Flavia Mihășan s-a operat la nas: „În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani”

Flavia Mihășan

Flavia Mihășan

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Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 13:45

După ani de amânări, Flavia Mihășan și-a învins frică și și-a rezolvat problema de sănătate. Vedeta s-a operat la nas, după mai bine de un deceniu de ezitări. Ea le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online experiența prin care a trecut.

În clipul postat pe rețelele sociale, Flavia Mihășan a mărturisit că se confrunta cu probleme legate de respirație.

„În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas. Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică, pe românește, mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că n-am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a declarat Flavia Mihășan.

De-a lungul timpului, Flavia Mihășan a făcut mai multe programări pentru operație, însă de fiecare dată s-a răzgândit și le-a anulat din cauza fricii.

„Ani de zile am tot mers la controale, diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică... dacă n-o să iasă?”, a adăugat ea.

Decizia finală a fost luată abia după ce a întâlnit un medic specialist cu care a rezonat din prima clipă și care i-a oferit încrederea necesară pentru a depăși momentele de ezitare.

La 12 zile de la intervenția chirugicală , Flavia Mihășan s-a filmat în timp ce își îndepărta plasturii de pe nas. „Momentul adevărului. 12 zile de la intervenție. Practic acum o să-mi văd nasul pentru a doua oară și trebuie să-mi scot plasturii... În timp o să se mai dezumfle și o să coboare și vârful. Nu pot să cred! Deși sunt numai 12 zile de la operatie, respir deja mai bine decât am făcut-o vreodată”, a spus Flavia emoționată și încântată de rezultat.

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