Flavia Mihășan s-a operat la nas: „În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani”

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 13:45

După ani de amânări, Flavia Mihășan și-a învins frică și și-a rezolvat problema de sănătate. Vedeta s-a operat la nas, după mai bine de un deceniu de ezitări. Ea le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online experiența prin care a trecut.

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