Anca Serea și-a însoțit fiica în prima zi de facultate, la Milano

Anca Serea a fost alături de fiica ei, Sarah, într-un moment important din viața tinerei. După ce aceasta s-a mutat la Milano pentru studii, vedeta a ajutat-o să se instaleze în noul apartament.
Anca Serea a fost alături de fiica sa în prima zi și a văzut locul în care Sarah își va petrece următorii ani. A vizitat sălile de curs și a cunoscut oamenii cu care tânăra va începe această nouă etapă.
Sarah a fost admisă la Istituto Marangoni din Milano, unde va studia Fashion Business. Tânăra a absolvit liceul în această vară, iar mutarea în Italia marchează începutul unei etape importante din viața ei. Anca Serea a vorbit anterior despre emoțiile provocate de plecarea fiicei sale de acasă, dar și despre faptul că este mândră că aceasta își urmează propriul drum.
Vedeta a documentat pe Instagram primele 24 de ore petrecute împreună în oraș. De la cumpărăturile pentru casă și drumurile cu transportul în comun până la un eveniment și o cină în oraș, programul celor două a fost cât se poate de încărcat.
„Dimineața devreme am plecat cu Sarah la cumpărături pentru apartament!”, a povestit Anca pe Instagram.
Imaginile publicate de vedetă arată un cărucior plin cu perne, textile și diverse obiecte pentru casă. După sesiunea serioasă de shopping, mama și fiica s-au întors la apartament pentru a începe să organizeze lucrurile.
„Am plecat cu un coș imens, direct către apartament unde ne-am apucat să așezăm cât de cât!”, a mai scris ea.
Prima zi a însemnat și familiarizarea cu orașul și cu mijloacele de transport pe care Sarah le va folosi în perioada următoare. Cele două s-au deplasat atât cu tramvaiul, cât și cu metroul.
„Am mers foarte mult cu tramvaiul”, a dezvăluit Anca Serea, completând apoi, într-o fotografie cu Sarah în fața hărții transportului public: „Dar și cu metroul!”.
După cumpărături și amenajarea apartamentului, programul celor două a continuat și seara. Anca și Sarah au participat la un eveniment organizat în Milano, ocazie pentru care au renunțat la ținutele lejere purtate peste zi și au optat pentru apariții elegante.
„Seara am ajuns la un eveniment superb”, a scris Anca Serea în dreptul unei imagini cu fiica sa.
Ulterior, cele două au mers la cină, iar vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi și câteva imagini cu preparatele alese. „Apoi am luat cina!”, a precizat aceasta.
Seara s-a încheiat cu o plimbare prin centrul orașului. Anca Serea a fotografiat celebrul Dom din Milano luminat și a mărturisit: „Am admirat Domul din Milano în liniștea nopții”.
După o zi întreagă de cumpărături, drumuri, amenajări și ieșiri, oboseala și-a spus inevitabil cuvântul. Anca a rezumat primele 24 de ore petrecute alături de Sarah printr-un mesaj emoționant: „Am revenit la apartament, cu dureri mari de picioare dar cu inimile pline după o zi de neuitat aici!”