Anca Serea și-a însoțit fiica în prima zi de facultate, la Milano

Scris de Andreea Damian Publicat: 24 sept. 2026, 13:11

Anca Serea a fost alături de fiica ei, Sarah, într-un moment important din viața tinerei. După ce aceasta s-a mutat la Milano pentru studii, vedeta a ajutat-o să se instaleze în noul apartament.

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