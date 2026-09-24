Cum le răspunde Tavi Clonda haterilor care susțin că trăiește pe banii Gabrielei Cristea

Invitat în podcastul soției sale, Tavi Clonda a vorbit despre comentariile primite în mediul online, unii acuzându-l că ar trăi pe banii Gabrielei Cristea.
În discuția din podcast, Gabriela Cristea a punctat mesajele primite în mediul online, întrebându-l pe Tavi Clonda în ce măsură îl mai afectează aceste critici.
„Au fost multe voci care îți spuneau ție, de exemplu: „Trăiești pe banii nevestei”. Am citit chiar aseară un comentariu și m-a buşit râsul. Era la o postare în care tu spuneai ceva drăguț, cu poezie, cu nu ştiu ce, şi cineva zicea: N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă”, a început discuția Gabriela Cristea.
Răspunsul artistului a venit imediat, acesta vorbind despre vremurile în care venea de la evenimente cu câștiguri financiare.
„Da, dragostea trece prin stomac. Mai știi când veneam de la nunți? Îmi aduc aminte acum, pe vremea când se plătea cash. Șii puneam banii pe noptieră, fraților. Aruncam teancul, ziceai că am fost la manele și am luat banii, știi? Deci ți-am adus și bani acasă. Îi aruncam așa, la propriu.”
Întrebat dacă îl mai deranjează speculațiile de acest tip, Tavi a explicat viziunea sa asupra banilor în cuplu.
„Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat. Ei nu înțeleg că banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie. Nu contorizezi care și cum. Probabil că se mai simte (n.r. orgoliul masculin), mai intervine, dar nu știu dacă e neapărat orgoliu.
După aia trece, pentru că vin momente când câștigi și tu, iar atunci când câștigi și tu mai mult, se echilibrează. După aia nu mai ții cont care e cardul, al cui e, cum e. Dar probabil că, într-un fel, mă mai apasă uneori. De asta muncesc. Te ajut pe tine.
De asta sunt managerul, dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați. De asta te ajut la filmări, de asta fac lucrurile prin casă care ar costa bani. Sunt o grămadă de lucruri la care, practic, economisim pentru că le fac eu bine.
Eu le fac din plăcere, nu ca să economisesc neapărat bani. Unde nu pot, nu schimb eu instalații electrice, dar, în rest, prin curte și prin casă fac destul de multe lucruri. Laudă-mă și tu!”, a spus Tavi Clonda.
Gabriela Cristea a confirmat implicarea soțului ei și a precizat că publicul îi compară, în loc să îi vadă ca pe un întreg.
„Da, chiar faci. De asta am și deschis subiectul ăsta, ca să înțeleagă lumea. Adică să vorbim cu subiect și predicat, pentru că spuneam la începutul discuției noastre că oamenii, cumva, în loc să ne ia ca pe o echipă, au început să ne compare: Ea face nu știu ce, el face nu știu ce, Ea nu face nu știu ce, el nu face nu știu ce”, a spus prezentatoarea.