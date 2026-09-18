Tranziția la părul grizonat: sfaturi de stilistă pentru o transformare reușită

Publicat 18 sept. 2026, 10:13 Actualizat 18 sept. 2026, 10:20

Tot mai multe femei aleg să își îmbrățișeze părul gri sau alb și să întoarcă spatele saloanelor. Ani de zile, părul gri a fost văzut ca un semn al îmbătrânirii care trebuia ascuns cu orice preț. Astăzi, atitudinile se schimbă. Sătule de programările la coafor la fiecare patru sau cinci săptămâni, de costul colorării sau pur și simplu de dorința de a-și îmbrățișa culoarea naturală, multe femei aleg să-și lase părul gri sau alb să crească. Această mișcare este impulsionată în mare parte de celebrități precum Andie MacDowell, Sharon Stone, Jane Fonda, Regina Letizia a Spaniei, Katie Holmes și Lio, care dovedesc că părul argintiu poate fi la fel de elegant și modern.

Distribuie articolul