Tranziția la părul grizonat: sfaturi de stilistă pentru o transformare reușită

Tot mai multe femei aleg să își îmbrățișeze părul gri sau alb și să întoarcă spatele saloanelor. Ani de zile, părul gri a fost văzut ca un semn al îmbătrânirii care trebuia ascuns cu orice preț. Astăzi, atitudinile se schimbă. Sătule de programările la coafor la fiecare patru sau cinci săptămâni, de costul colorării sau pur și simplu de dorința de a-și îmbrățișa culoarea naturală, multe femei aleg să-și lase părul gri sau alb să crească. Această mișcare este impulsionată în mare parte de celebrități precum Andie MacDowell, Sharon Stone, Jane Fonda, Regina Letizia a Spaniei, Katie Holmes și Lio, care dovedesc că părul argintiu poate fi la fel de elegant și modern.
Deși această decizie este adesea sinonimă cu libertatea, tranziția necesită totuși răbdare. Între rădăcinile care cresc din nou, lungimile încă colorate și nevoia de îngrijire adecvată, pot fi necesare câteva luni înainte de a obține un rezultat armonios. Așadar, cât durează cu adevărat trecerea cu succes la părul gri? Renumita stilistă Delphine Courteille împărtășește cele mai bune sfaturi pentru a naviga fără probleme în această etapă și a vă pune în valoare părul natural.
Începe prin a lăsa părul gri să crească
Delphine Courteille recomandă să lași părul să crească mai întâi trei până la patru centimetri pentru a vedea cum se dezvoltă rădăcinile. Cu o rată de aproximativ un centimetru pe lună, te poți aștepta să treci patru luni fără să-ți atingi părul. Deoarece rădăcinile pot da un aspect dezordonat, nu lăsa părul să devină gras și nu face rabat la tratamentele de hidratare pentru a menține fibra capilară mătăsoasă.
Taie câțiva centimetri de păr
Tunderea părului cu câțiva centimetri ajută la menținerea sănătății acestuia și reduce diferența vizibilă de lungime. Nu este nevoie să îl tunzi prea scurt: dacă scopul este să renunți complet la colorare, roagă-ți stilistul să găsească o tunsoare dinamică care se potrivește formei feței tale și preferințelor tale de stil, cum ar fi un bob atemporal sau o tunsoare scurtă, ușor inspirată din anii '70.
Folosește tehnica balayage pentru o tranziție lină
Părul gri te poate face să pari obosită. Pentru a evita o linie aspră sau un aspect nefavorabil, cu miros de sare și piper, specialistul recomandă balayage-ul, care înmoaie linia aspră și accentuează șuvițele. Pentru brunete, câteva șuvițe mai închise vor armoniza aspectul general și vor împiedica rădăcinile să devină prea proeminente. Pentru blonde, balayage-ul oferă un rezultat estompat, fără rădăcini, permițând o tranziție subtilă în care firele de păr gri se amestecă cu șuvițe mai deschise la culoare. Acest lucru ar trebui făcut pe o perioadă de unu până la un an și jumătate pentru o tranziție completă.
Păr gri: „decolorant” pentru cei grăbiți
Pentru cele suficient de nerăbdătoare încât să își dorească un păr cu nuanțe de sare și piper cât mai curând posibil, programați o zi întreagă la salon. După ce așteptați patru luni pentru a evalua starea rădăcinilor, este posibil să vă decolorați părul și apoi să refaceți lungimile și să le vopsiți într-o nuanță personalizată de sare și piper. Cu toate acestea, Delphine Courteille ne avertizează: acest lucru este scump și nu va înlocui niciodată culoarea naturală a părului.