Cum să previi petele solare de pe față: dacă au apărut deja, iată cum să uniformizezi nuanța pielii

Ar trebui să aplicăm cremă de protecție solară 365 de zile pe an, fie că e iarnă sau toamnă, plouă sau e soare. Este adevărat că protecția solară devine și mai importantă în timpul verii. Din fericire, tot mai mulți oameni sunt conștienți de această problemă și, deși unii ar putea spune că pielea bronzată arată mai bine, sănătatea ar trebui să fie întotdeauna prioritatea.
Mulți oameni trec cu vederea acest detaliu, dar dermatologii au subliniat în repetate rânduri că soarele este principala cauză a îmbătrânirii premature și, de asemenea, crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer de piele sau alte afecțiuni ale pielii. Într-adevăr, mulți oameni au experimentat una dintre cele mai frecvente consecințe ale expunerii la soare: apariția petelor sau a imperfecțiunilor.
De ce este important să combini antioxidanții cu protecția solară
Utilizarea cremei de protecție solară în timpul verii este unul dintre cei mai importanți pași din rutina noastră, dacă nu chiar cel mai important. Cu toate acestea, dacă vrem să ne protejăm de soare și, de asemenea, să prevenim petele solare și îmbătrânirea prematură a pielii, dermatologii recomandă să profităm de beneficiile antioxidanților.
„Crema de protecție solară acționează ca un scut care blochează razele UV, iar intern, antioxidanții ajută la neutralizarea radicalilor liberi care pot pătrunde în piele; de unde și importanța combinării lor. Acest lucru ajută, de asemenea, la prevenirea petelor închise la culoare și a ridurilor”, potrivit eleconomista.es.
Exemple clare includ resveratrolul și vitaminele C, E și B3 (niacinamida), care, împreună cu protecția solară, formează combinația perfectă pentru o piele mai luminoasă, cu aspect mai tânăr și mai elastică. De fapt, vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, combinată cu crema de protecție solară, poate chiar dubla capacitatea fotoprotectoare a pielii împotriva radicalilor liberi.
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Primul lucru de reținut este că, cu cât tratăm petele solare mai repede, cu atât mai bine. Potrivit specialiștilor, cea mai bună modalitate de a reduce apariția lor este să acționăm imediat după apariție și să folosim produse cosmetice. În acest caz, cremele și serurile care blochează producția de melanină funcționează cel mai bine, la fel ca și cele care conțin agenți depigmentanți .
Ar fi interesant să includem în rutina de noapte acid azelaic, niacinamidă sau retinol, pe lângă vitamina C, care pot fi aplicate nu doar dimineața.