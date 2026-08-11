Cum să previi petele solare de pe față: dacă au apărut deja, iată cum să uniformizezi nuanța pielii

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 08:09

Ar trebui să aplicăm cremă de protecție solară 365 de zile pe an, fie că e iarnă sau toamnă, plouă sau e soare. Este adevărat că protecția solară devine și mai importantă în timpul verii. Din fericire, tot mai mulți oameni sunt conștienți de această problemă și, deși unii ar putea spune că pielea bronzată arată mai bine, sănătatea ar trebui să fie întotdeauna prioritatea.

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