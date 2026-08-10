Algele în cosmetice: beneficii pentru piele și păr
Îngrijirea tenului
Odată cu creșterea biotehnologiei și a cercetării, aceste plante acvatice au devenit ingrediente esențiale în cosmetice, spre marea încântare a pielii și părului nostru.
Hidratante, calmante, antioxidante și fortificante, algele oferă numeroase beneficii pentru îngrijirea pielii și a părului. Datorită progreselor în cercetare, aceste ingrediente marine active se găsesc acum într-o multitudine de produse de îngrijire a pielii, de la seruri și creme la șampoane și măști de păr. Iată principalele lor beneficii.
Alge marine pentru hidratare
Reținerea apei sau promovarea sintezei acidului hialuronic — excelează la ambele! De exemplu, ne putem baza pe Furcellaria, o algă roșie, din care se extrage un polimer de zahăr ce acționează atât asupra apei din jurul celulelor, cât și asupra producției endogene de acid hialuronic. Salmonix verde este, de asemenea, un bun aliat. Conține molecule grase care ajută la restabilirea funcției de barieră a pielii și la limitarea pierderii transepidermice de apă. Între timp, Codium tomentosum, o algă unicelulară gigantică din Bretania, are proprietăți similare cu cele ale pantenolului. Datorită acesteia, pielea își recapătă confortul și suplețea. Acestea pot fi folosite în rutinele de curățare și îngrijire a pielii sau ca mască SOS dacă aveți nevoie de un impuls intens de rehidratare.
Alge anti-îmbătrânire
Când vine vorba de corectarea ridurilor, retinolul este ingredientul activ preferat al multor dermatologi. Singurul dezavantaj: uneori este prost tolerat. Dar vestea bună este că există alge sau microalge cu proprietăți similare. Feniculul de mare, de exemplu, din care se extrage un ulei numit „retinol de mare”, sau Chlorella vulgaris, supranumită „bio-retinol marin”. Rolul lor: de a accelera exfolierea naturală a pielii pentru a netezi ridurile și a le redensifica în profunzime pentru a le umple, totul fără riscul de inflamație.
Alge pentru detoxifierea scalpului
Când stratul subțire de sebum de la suprafața scalpului este perturbat de poluare, stres sau spălări mai frecvente vara, rădăcinile se îngreunează, iar lungimile se usucă. Soluția: optați pentru un șampon purificator cu alge, formulat cu harponul lui Neptun, de exemplu. Această macroalgă are cârlige acoperite cu compuși antibacterieni. Bogată în antioxidanți și polifenoli, este cunoscută pentru capacitatea sa de a reduce producția de sebum. Pentru cei care nu doresc să își schimbe demachiantul, există și opțiunea unei măști pre-șampon. Alegeți una cu spirulină, care ajută la împrospătare și oferă protecție împotriva agresorilor externi. În ambele cazuri, scalpul este purificat, iar părul își recapătă strălucirea și luminozitatea.
Reducerea petelor
Prevenirea apariției lor, corectarea lor și chiar prevenirea reapariției: algele sunt aliați excelenți pentru menținerea unui ton uniform al pielii. Unele sunt utilizate sinergic în complexe pentru a oferi beneficii multiple. Printre inovațiile din acest an se numără un trio de alge (maro, iridescentă și roșie) capabile să acționeze în fiecare etapă a procesului de hiperpigmentare, indiferent de tipul de pete închise la culoare. În cadrul familiei algelor roșii, Palmaria, atunci când este lacto-fermentată, produce un extract care acționează atât asupra pigmentării legate de melanină, cât și asupra celei legate de lipofuscină. Aceasta din urmă provoacă pete, de culoare mai portocalie și cu margini mai puțin regulate, din cauza acumulării de deșeuri celulare.
Alge revitalizante pentru organism
Adevărate centre de energie marină, algele sunt sursa a numeroase extracte utilizate în produsele de îngrijire a pielii regeneratoare și gelurile de duș revigorante. Printre acestea se numără feniculul de mare, bogat în iod, vitamine și minerale; Chondrus crispus, o algă roșie a cărei compoziție în oligoelemente îi conferă proprietăți regenerative; și Ulva lactuca, o macroalgă verde bogată în fier și vitamina C, cu beneficii oxigenante. Datorită acestor alge, pielea este remineralizată și își recapătă vitalitatea maximă. Pentru această perioadă a anului, optați pentru produse de îngrijire a pielii cu textură ușoară și absorbție rapidă, cum ar fi loțiunile. Iar pentru duș, alegeți geluri de curățare cu un parfum energizant de inspirație marină pentru un impuls general.
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