Ce greșeli trebuie să eviți dacă vrei să obții un bronz sănătos

Expunerea greșită la soare poate provoca arsuri, îmbătrânire prematură și leziuni care se acumulează în timp. Protecția nu înseamnă doar să aplici în grabă o cremă înainte de plajă. Contează și ora la care stai în soare.
Cum folosești corect crema de protecție solară
Crema trebuie să ofere protecție cu spectru larg, atât împotriva radiațiilor UVA, cât și a celor UVB, să aibă un factor de protecție solară de cel puțin 30 și să fie rezistentă la apă.
Cantitatea aplicată este la fel de importantă ca factorul înscris pe ambalaj. OMS recomandă pentru întregul corp al unui adult aproximativ trei-patru linguri cu vârf. Un strat foarte subțire nu oferă protecția anunțată de producător.
Crema se aplică pe pielea uscată cu aproximativ 15 minute înainte de ieșirea la soare. Nu trebuie uitate urechile, ceafa, laba piciorului, zona din jurul costumului de baie și scalpul, dacă părul este rar. Pentru buze poate fi folosit un balsam cu factor de protecție.
Aplicarea trebuie repetată la fiecare două ore și imediat după înot, transpirație abundentă sau ștergerea cu prosopul, conform Academiei Americane de Dermatologie.
Mențiunea „rezistentă la apă” nu înseamnă că produsul rămâne eficient întreaga zi. Nu există cremă complet impermeabilă. Unele produse își păstrează protecția în apă timp de 40 de minute, iar altele timp de 80 de minute, în funcție de indicațiile de pe etichetă.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea cremei pentru a prelungi expunerea. Factorul ridicat întârzie apariția arsurii, dar nu blochează toate radiațiile și nu elimină deteriorarea pielii.
Crema trebuie combinată cu umbra, hainele ușoare care acoperă pielea, pălăria cu boruri largi și ochelarii care oferă protecție împotriva radiațiilor UVA și UVB.
Protecția este recomandată atunci când indicele ultraviolet ajunge la valoarea 3 sau o depășește, potrivit OMS. În zilele de vară, expunerea trebuie redusă în special în jurul prânzului, când intensitatea radiațiilor este cea mai mare.
Nu este suficient să te orientezi numai după temperatură. O zi mai răcoroasă poate avea un indice ultraviolet ridicat, iar pielea se poate arde fără ca persoana să simtă căldura excesivă.
Umbrela și norii nu oferă protecție completă
Pielea poate fi afectată și într-o zi înnorată. Până la 80% din radiațiile ultraviolete pot trece prin nori sau ceață, conform informațiilor publicate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC).
Nici umbrela de plajă nu este un scut complet. Aceasta poate opri aproximativ 40-50% din radiații. Restul poate ajunge la piele direct sau după ce este reflectat de nisip și apă.
Din acest motiv, persoanele care stau sub umbrelă trebuie să folosească în continuare cremă de protecție. Același lucru este valabil în timpul înotului sau al plimbărilor pe malul mării.
Unele medicamente pot face pielea mult mai sensibilă
Anumite medicamente pot provoca fotosensibilitate și pot transforma o expunere scurtă într-o arsură severă sau într-o erupție cutanată.
Printre acestea se pot afla unele antibiotice, medicamente antifungice, diuretice, antihistaminice și tratamente pentru reducerea colesterolului, conform Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).
Persoanele aflate sub tratament trebuie să verifice prospectul și să întrebe medicul sau farmacistul dacă medicamentul crește sensibilitatea la soare. Tratamentul nu trebuie întrerupt din proprie inițiativă.
Sursa:
Tabu.RO