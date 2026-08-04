Cum afectează apa de mare pielea

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Apa de mare înseamnă mult mai mult decât simpla experiență estivală, motiv pentru care se ridică tot mai des întrebarea: cum anume influențează aceasta sănătatea și aspectul pielii? Bogată în minerale, apa sărată atrage atenția prin promisiunea de a curăța și revigora tenul și corpul. Totuși, în spatele acelei străluciri specifice pe care o conferă marea, se ascund numeroase întrebări: sunt beneficiile reale sau este vorba doar despre o iluzie?