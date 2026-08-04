Cum afectează apa de mare pielea
Cum afectează apa de mare pielea
Apa de mare înseamnă mult mai mult decât simpla experiență estivală
Apa de mare înseamnă mult mai mult decât simpla experiență estivală, motiv pentru care se ridică tot mai des întrebarea: cum anume influențează aceasta sănătatea și aspectul pielii? Bogată în minerale, apa sărată atrage atenția prin promisiunea de a curăța și revigora tenul și corpul. Totuși, în spatele acelei străluciri specifice pe care o conferă marea, se ascund numeroase întrebări: sunt beneficiile reale sau este vorba doar despre o iluzie?
Deși această abordare se remarcă prin proprietățile sale puternice în lupta împotriva imperfecțiunilor, limita dintre o piele radiantă și o iritație severă este foarte fină.
Compoziția apei de mare poate aduce schimbări vizibile, însă reacția depinde în mare măsură de tipul și starea actuală a pielii. Prin urmare, este important să se evalueze cu atenție atât avantajele, cât și dezavantajele expunerii la valuri și la mineralele marine.
Beneficiile apei de mare pentru piele
Atât apa de mare, cât și apa extrasă din adâncurile mării sunt bogate în minerale precum magneziu, potasiu și zinc, scrie Blic. Apa de mare de mare adâncime este pompată de la peste 200 de metri sub nivelul mării; aceasta este mai bogată în minerale decât apa de la suprafață.
Amestecurile pe bază de apă fiartă și sare oferă, de asemenea, anumite minerale, însă în cantități mai mici decât apa de mare.
Furnizează nutrienți
Pielea poate absorbi, de asemenea, anumiți nutrienți din apa sărată, ceea ce poate duce la creșterea nivelului acestora în organism. Apa de mare și apa din adâncurile oceanelor sunt bogate în magneziu, calciu, sodiu, potasiu, stronțiu, zinc, sulfuri și bromuri.
Se poate prepara și un amestec cu apă sărată combinând apă fiartă cu sare Epsom, un compus natural format din sulfat de magneziu.
Magneziul este un mineral esențial care oferă numeroase beneficii pentru piele și poate avea efecte antiinflamatoare. Un studiu a demonstrat că îmbăierea în apă cu sare amară poate crește nivelul de magneziu din sânge. Cu toate acestea, cercetătorii au observat că organismul absoarbe o cantitate mai mare de magneziu prin intermediul suplimentelor administrate oral.
Oferă ameliorare a bolilor de piele
Unele studii au descoperit că imersiunea în apă sărată poate fi benefică pentru persoanele cu afecțiuni cronice (pe termen lung) ale pielii, cum ar fi eczema și psoriazisul. Persoanele cu eczeme pot beneficia de expunerea la apa de mare adâncă datorită compoziției sale minerale. Un studiu a constatat că tratamentul cu apă de mare adâncă poate reduce arsurile, umflarea, crăparea pielii, mâncărimea și scabia.
Apa de mare adâncă poate, de asemenea, îmbunătăți simptomele pielii la persoanele cu alergii. Mineralele din apa de mare adâncă pot reduce reacțiile alergice ale pielii și pot preveni arsurile solare. O analiză a constatat că statul într-o baie de sare pentru terapia cu lumină poate îmbunătăți rezultatele tratamentului la persoanele cu psoriazis.
Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă apa sărată este o opțiune de tratament sigură și eficientă pentru afecțiunile pielii.
Îndepărtează celulele moarte ale pielii
Scufundările în apă sărată pot avea un efect exfoliant asupra pielii. Exfolierea este procesul de îndepărtare a celulelor moarte de la suprafața pielii. Acumularea acestor celule poate conferi pielii un aspect uscat și tern, favorizând totodată apariția acneei. Cristalele de sare din apă pot acționa ca un exfoliant mecanic, eliminând celulele moarte. De asemenea, poți achiziționa produse exfoliante pe bază de sare din comerț.
Totuși, cristalele de sare pot provoca iritații, în special persoanelor cu piele sensibilă.
Îmbunătățește textura
Expunerea la apă sărată poate îmbunătăți textura pielii. Un studiu a demonstrat că utilizarea unui ser facial cu apă sărată poate stimula regenerarea celulelor cutanate. O rată mai bună de reînnoire celulară îmbunătățește aspectul și textura pielii. Participanții la studiu care au utilizat serul facial cu apă sărată magnetizată au raportat o hidratare mai bună, o reducere a roșeții și o diminuare a inflamației pielii.
Cum să folosești apa cu sare pentru îngrijirea pielii
Apa cu sare poate fi inclusă în rutina de îngrijire a pielii în mai multe moduri. De exemplu, îți poți spăla ușor fața cu un amestec de apă cu sare pentru curățare.
De asemenea, poți folosi produse de îngrijire care conțin apă cu sare, precum seruri, produse pentru baie sau scruburi. Este recomandat să testezi tratamentul cu apă cu sare pe o zonă mică a pielii pentru a te asigura că nu provoacă iritații, urmând apoi să folosești produsul conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Având în vedere că apa cu sare poate usca pielea, ar trebui evitată utilizarea zilnică a acesteia. Se recomandă consultarea unui dermatolog înainte de a face orice modificare în rutina zilnică de îngrijire.
Dacă intenționezi să folosești apa cu sare ca exfoliant, este indicat să consulți un dermatolog pentru sfaturi avizate. Granulele mari de sare pot provoca fisuri și iritații ale pielii. Nu trebuie să îți freci niciodată fața cu apă cu sare și este recomandat să eviți aplicarea acesteia pe pielea arsă de soare sau iritată.
Ajută apa sărată în caz de acnee?
Apa sărată poate ameliora acneea. Aceasta are un efect de exfoliere asupra pielii, putând astfel reduce riscul de apariție a acneei. Celulele moarte ale pielii pot bloca porii și pot duce la formarea coșurilor. Tratamentele exfoliante elimină celulele moarte, ceea ce poate contribui la reducerea acneei și la obținerea unei pieli mai fine.
Deoarece pielea afectată de acnee este deja roșie sau inflamată, apa sărată poate provoca iritații suplimentare.
Riscuri și aspecte de luat în considerare
Aplicarea apei sărate pe piele poate cauza iritații, înroșire și senzație de arsură. Persoanele predispuse la acnee, cele cu piele uscată sau care suferă de afecțiuni cutanate cronice, precum eczema sau psoriazisul, pot constata o agravare a simptomelor din cauza iritației provocate de apa sărată.
Apa sărată preparată acasă nu oferă aceleași beneficii ca apa din ocean sau din zonele de mare adâncime. Conținutul de minerale diferă, ceea ce poate influența efectele benefice.
Utilizarea apei sărate trebuie întreruptă la primele semne de iritație, cum ar fi uscarea excesivă, descuamarea, înroșirea sau mâncărimea. În astfel de situații, se recomandă consultarea unui dermatolog pentru a stabili obiectivele îngrijirii și pentru a identifica opțiuni sigure de tratament ulterior.
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