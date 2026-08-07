Îngrijirea părului înainte și după expunerea la soare
Îngrijirea părului înainte și după expunerea la soare
Temperaturile, radiațiile UV, precum și apa sărată din mare sau piscină fragilizează și despică firul de păr
Temperaturile, radiațiile UV, precum și apa sărată din mare sau piscină fragilizează și despică firul de păr, determinând cuticulele să devină mai sensibile în fața factorilor de mediu.
Din acest motiv, este nevoie de o îngrijire adecvată în această perioadă, iar în acest articol vei descoperi cum să-ți protejezi părul înainte și după expunerea la soare, folosind produsele și metodele adecvate. Află cum să-ți păstrezi părul sănătos și strălucitor în această vară!
De ce este important să-ți protejezi părul în sezonul cald
Efectele nocive ale soarelui asupra părului sunt extrem de importante în perioada estivală. Dermatologii și experții în îngrijire sunt de acord că radiațiile ultraviolete pot deteriora structura părului, ducând la deshidratare, pierderea culorii, slăbirea firelor de păr și despicarea vârfurilor. Mai mult, apa sărată sau cea din piscină pot avea un impact negativ prin faptul că elimină uleiurile naturale din cuticulă, lăsând părul uscat, casant și predispus la rupere.
Pentru a preveni degradarea podoabei tale capilare prin expunerea la factorii externi, este important să acționezi cu precauție, și să-ți îngrijești părul atent în sezonul de vară. Din rândurile de mai jos vei afla de ce este nevoie să protejezi părul atât înainte cât și după expunerea la soare, pentru a minimiza impactul factorilor externi asupra sa.
Te vor ajuta, în plus, evitarea expunerii prelungite sau la ore de vârf, purtarea unei pălării ori a unei bentițe și folosirea de produse care să-ți ofere protecția necesară.
Cum să previi problemele comune ale părului vara: sfaturi înainte de expunerea la soare
- Deshidratarea părului este o problemă comună în timpul verii, din cauza expunerii la soare și la apa sărată. Datorită faptului că moleculele de apă se evaporă mai rapid, părul își poate pierde până la 20% din conținutul său de apă, rămânând tern și lipsit de formă. Pentru a preveni și trata deshidratarea firelor vara, este important să te asiguri că părul este bine hrănit, folosind produse care au în componență ingrediente precum uleiul de argan, ulei de cocos sau untul de shea.
- Despicarea vârfurilor este o altă problemă acum, iar tăierea regulată a vârfurilor ajută la prevenirea acestui aspect. De asemenea, este esențial să folosești produse de îngrijire bogate în proteine, precum tratamentele cu keratină, care ajută la refacerea structurii și rezistenței părului. Evită utilizarea excesivă a instrumentelor de coafat cu căldură și protejează-ți părul de soare, purtând o pălărie sau folosind produse cu protecție solară pentru păr.
- Pentru a combate încrețirea părului cauzată de umiditate și deshidratare poți utiliza produse speciale pentru netezirea și disciplinarea firelor, cum ar fi serurile, fiole și uleiuri de tip leave-in bogate în vitamine. Evită spălarea excesivă a părului și folosește o perie cu peri din material natural, pentru a distribui uleiurile naturale pe toată lungimea firului de păr.
- Protecția solară pentru păr este de asemenea importantă. Expunerea la soare poate afecta structura și culoarea părului, iar din acest motiv este important să folosești produse cu protecție solară special concepute pentru păr, cum sunt spray-urile sau cremele de păr cu factor de protecție solară, aplicate pe întreaga lungime a părului înainte de expunerea la soare.
Cum să îngrijești părul după o zi petrecută la soare
Vom începe, desigur, prin a sublinia importanța îngrijirii părului după expunerea la soare. Razele UV pot deteriora structura firelor capilare, reducându-le astfel strălucirea și elasticitatea. În plus, clorul și sarea din apă pot agrava aceste probleme, cauzând uscăciunea părului.
Pentru a preveni astfel de probleme, îți poți crea o rutină de îngrijire pe care să o respecți regulat.
- În primul rând, începe prin clătirea părului cu apă dulce după ce ai făcut baie, pentru a îndepărta resturile de sare, clor sau alte impurități. După acest pas, folosește un șampon hidratantcare oferă o curățare delicată, care va ajuta la restabilirea hidratării părului.
- Un alt pas important este aplicarea unei măști de păr reparatorii. Măștile sau balsamurile de păr cu ingrediente precum uleiul de argan sau keratina sunt ideale pentru a hrăni și repara părul, redându-i elasticitatea și strălucirea. Este recomandat să lași masca să acționeze timp de aproximativ 10-15 minute, înainte de a o clăti cu apă.
- Evită utilizarea uscătorului de păr și a aparatelor de coafat în timpul acestui proces de îngrijire, pentru a nu agrava starea părului deja deteriorat. Optează, în schimb, pentru uscarea cât mai naturală și coafarea lejeră a firelor.
Acestea sunt câteva metode simple și eficiente pentru a avea grijă de părul tău, și a-i menține aspectul sănătos și strălucitor în timpul verii.
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