Ingredientul din rutina K-beauty, inspirat de microneedling, care îmbunătățește textura pielii

După măștile cu colagen, ginseng, centella asiatica, un nou ingredient a intrat în rutinele noastre de frumusețe: spiculele. Rezervate mult timp pentru protocoalele inspirate de clinicile de estetică din Seul, aceste micro-ace derivate din mediul marin își găsesc acum locul în seruri, fiole și chiar măști textile.
Spicule: ce sunt aceste micro-ace marine care revoluționează tratamentele faciale?
La prima vedere, numele lor evocă mai mult o lecție de biologie decât un produs de înfrumusețare.
„Majoritatea spiculelor utilizate în produsele de îngrijire a pielii sunt fabricate dintr-un mineral natural numit silice. Sunt extrase din bureți marini sau de apă dulce”, explică dermatologul Whitney Hovenic în revista Women's Health Magazine. Audrey Faure Grousson, doctor în farmacie: „Spiculele sunt particule în formă de micro-ace, derivate de obicei din bureți marini naturali. Există și alternative sintetice. Sunt invizibile cu ochiul liber.”
Nu toate sunt create egal. Versiunile naturale au o dimensiune mai uniformă și o formă mai conică. „Spiculele naturale au o dimensiune mai uniformă și o formă mai ascuțită. Spiculele naturale au fost primele folosite de liderii pieței”, explică expertul.
Spre deosebire de microneedlingul efectuat în cabinet, aceste microace nu pătrund în piele în profunzime. Spiculele măsoară în medie 200 de micrometri, mult mai puțin decât adâncimea atinsă de acele folosite în microneedlingul adevărat.
Care sunt beneficiile spiculelor pentru piele?
Nu le numiți „microneedling de sticlă”. Deși comparația este atrăgătoare, dermatologii sunt dornici să clarifice lucrurile. „Adevăratul microneedling creează microleziuni precise în piele, care stimulează repararea acesteia și promovează producția de colagen. Spiculele, pe de altă parte, nu pătrund suficient de adânc pentru a produce același efect restaurator”, explică chimistul cosmetician Ron Robinson în revista Women's Health Magazine.
Spiculele strălucesc cu adevărat în altă parte. Acțiunea lor este în principal mecanică. Prin masarea produsului, acestea exfoliază ușor suprafața pielii, creând în același timp canale microscopice temporare. „Masarea unui produs care conține spicule creează un mecanism mecanic de exfoliere pentru un efect rapid și vizibil asupra texturii pielii. Această mișcare promovează, de asemenea, crearea de micropori tranzitorii în epidermă. Acestea ajută la facilitarea pătrunderii ingredientelor active și stimulează procesul natural de reînnoire a pielii”, explică Audrey Faure Grousson. Prin urmare, dermatologii se referă la acesta ca un vector de penetrare. „Spiculele sunt adesea considerate un sistem de livrare care îmbunătățește pătrunderea ingredientelor active în straturile superficiale ale pielii prin crearea de microcanale ”, explică dermatologul Danny Guo.
Prin urmare, ingredientele active precum vitamina C, niacinamida, peptidele și acidul hialuronic pot fi mai bine absorbite. Beneficiile observate se referă în principal la strălucire, textură și catifelare a pielii.
Sursa:
Tabu.RO