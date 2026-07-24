Cum prepari cea mai hidratantă cremă after-sun de casă cu doar patru ingrediente

Din fericire, devenim din ce în ce mai conștienți de importanța utilizării protecției solare 365 de zile pe an, nu doar în lunile de vară. Cu toate acestea, merită să ne amintim că protejarea pielii noastre de razele soarelui ar trebui să fie prioritatea noastră principală în timpul verii, deoarece în această perioadă a anului razele solare sunt cele mai directe.
Pe lângă crema de protecție solară, există un alt pas cheie: loțiunea după soare. Una dintre cele mai frecvente greșeli este asocierea utilizării sale cu arsurile solare, când, în realitate, este foarte recomandat să o aplici pe piele după o expunere prelungită la soare pentru a o ajuta să se regenereze și să arate cât mai bine.
Pe lângă varietatea largă de opțiuni pe care le găsim în supermarket, îl putem prepara cu ușurință și acasă, cu puține ingrediente și în doar câteva minute.
Cum se prepară o loțiune după soare de casă: ingrediente și instrucțiuni pas cu pas
După cum mulți știu, aloe vera este unul dintre cele mai bune ingrediente pentru protejarea și îngrijirea pielii noastre, datorită listei sale lungi de proprietăți benefice. De aceea, nu este surprinzător faptul că se găsește printre ingredientele loțiunilor după soare. Cu toate acestea, nu este suficient să tai pur și simplu o frunză, să extragi gelul și să-l aplici pe piele; experții recomandă combinarea acesteia cu castravete, infuzie de mușețel sau ceai verde.
Și asta nu e tot, putem alege să adăugăm și ulei de migdale sau de gălbenele, deoarece ambele sunt foarte hidratante și promovează regenerarea pielii.
Ingrediente:
3 linguri de gel de aloe vera
2 linguri de ulei de migdale
1 lingură de ulei de gălbenele
Piure de castraveți
Preparare:
Scoateți gelul de aloe de pe frunză și înmuiați-l pentru a îndepărta aloina.
Adăugați castravetele zdrobit.
Amestecă aloe vera cu uleiurile până când cele două texturi se îmbină.
A se păstra la frigider într-un borcan de sticlă.
Sursa:
Tabu.RO