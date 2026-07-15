Protecție solară minerală sau chimică: pe care ar trebui să o folosești?

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Protecția solară minerală are parte de un moment de popularitate. Pe fondul îngrijorărilor că utilizarea așa-numitelor creme de protecție solară „chimice” ar putea avea efecte negative pentru corpul nostru, pentru creier și chiar pentru recifele de corali, formulele minerale au devenit segmentul cu cea mai rapidă creștere din piața globală a produselor de protecție solară.