S-a terminat domnia rimelului? Iată de ce genele goale devin din ce în ce mai populare

De la podium la covorul roșu, o nouă estetică ia naștere: genele fără rimel întruchipează o frumusețe mai subtilă, unde încrederea în sine are prioritate față de acumularea de machiaj.
Tendințele de înfrumusețare adoră să facă o declarație. O aplicare grafică a unui eyeliner, un ruj ultra-glossy sau un blush aplicat unde te aștepți mai puțin sunt de obicei suficiente pentru a anunța un nou capitol estetic. În acest sezon, însă, revoluția este aproape invizibilă. Manifestul său constă într-o singură absență: rimelul.
Considerat mult timp un pas esențial în machiaj, rimelul își pierde treptat statutul de indispensabil. Atât pe podiumurile de modă, cât și pe covoarele roșii, genele naturale nu mai sunt un semn al unui machiaj neterminat, ci mai degrabă o alegere deliberată. Este o formă de sofisticare care se bazează acum pe reținere, mai degrabă decât pe exces.
De la covoare roșii la rețelele sociale
Fenomenul și-a făcut loc chiar și în cele mai atent analizate evenimente din lumea modei. La Gala Met din 2026, Gigi Hadid, Gwendoline Christie și Audrey Nuna au purtat gene complet goale, continuând trendul „gene fantomă” popularizat anul precedent de Sofia Richie Grainge și Lorde.
Pe rețelele de socializare, trendul s-a răspândit rapid. Hailey Bieber, care spune că inițial a renunțat la folosirea rimelului aproape din obișnuință, înainte de a face din asta o alegere estetică deliberată, a contribuit în mare măsură la normalizarea acestui look minimalist. Mesajul este clar: a renunța la rimel nu mai este văzut ca o omisiune, ci ca o declarație de încredere.
Prezentările de modă celebrează frumusețea reținerii
În culisele colecțiilor primăvară/vară 2026, povestea este aceeași. La Burberry, make-up artiștii preferă un eyeliner intens și pleoape fumurii fără rimel. Chloé optează pentru buze roz-gumă și un ochi complet gol, în timp ce Lacoste contrastează acest look discret cu un roșu-portocaliu vibrant. Chiar și la Dior, atât în colecțiile prêt-à-porter, cât și în cele haute couture, genele sunt pur și simplu ondulate, fără rimel.
Această alegere urmează aceeași logică: lipsiți de straturi de machiaj, ochii par mai blânzi, mai strălucitori și mai contemporani. Pielea ocupă un loc central, în timp ce fața câștigă prospețime și naturalețe. Această estetică este extinsă mult dincolo de podium de modele, precum Alex Consani, care combină cu ușurință genele goale cu un buze îndrăzneț.
Reflectarea unei schimbări mai profunde
Ca de obicei, această tendință depășește cu mult simplele ritualuri de frumusețe. Reflectă o schimbare mai amplă în modă către o mai mare sobrietate. După mai multe sezoane dominate de exuberanță, minimalismul este acum la ordinea zilei. „Luxul liniștit” nu se mai limitează la garderobă; acum invadează baia. Estetica ultra-rafinată a „fetei curate” cedează treptat locul unei frumuseți mai spontane, mai puțin controlate, în care accentul se pune mai mult pe dezvăluire decât pe transformare.
Această evoluție rezonează în mod natural cu siluetele actuale: rochii cu linii curate, croiuri discrete și un aspect de model de după podium. În această lume, rimelul, simbol al machiajului elegant, pare uneori aproape prea demonstrativ.
Renunțarea la rimel nu înseamnă renunțarea la efort. Atunci când genele nu mai sunt punctul central, ochii devin punctul central al pielii luminoase, al sprâncenelor îngrijite cu grijă, al unui ten subtil sculptat sau al buzelor intens colorate. Un simplu ondulator de gene este adesea suficient pentru a deschide ochii fără a adăuga pigment.
Rezultatul se bazează mai puțin pe acumularea de produse și mai mult pe selecția lor. Asemenea unei haine perfect croite, fără logo vizibil, această frumusețe liniștită evocă un lux discret, bazat pe calitatea pielii, lumină și precizia detaliilor, mai degrabă decât pe efecte spectaculoase.
Sursa:
Tabu.RO