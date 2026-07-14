„Zombie filler”, procedura estetică ce stârnește controverse 

O nouă procedură de remodelare corporală lansată în Statele Unite provoacă dezbateri aprinse în lumea medicinei estetice.
O nouă procedură de remodelare corporală lansată în Statele Unite provoacă dezbateri aprinse în lumea medicinei estetice.
Tot mai mulți pacienți aleg să își mărească sânii, fesele sau să redea volum anumitor zone ale corpului cu ajutorul unor injecții care conțin grăsime umană provenită de la donatori decedați.
Promovată drept o alternativă modernă la implanturi și la transferul propriei grăsimi, procedura este apreciată de unele clinici pentru faptul că este rapidă, minim invazivă și nu necesită o perioadă lungă de recuperare. În același timp, criticii au numit-o deja „zombie filler” sau „injecția cu cadavre”, iar dezbaterea depășește sfera medicinei și ajunge în zona eticii, relatează CNN.
Produsul, denumit alloClae, a fost lansat în Statele Unite în 2024 și este realizat din țesut adipos prelevat de la persoane decedate. Grăsimea este procesată astfel încât ADN-ul donatorului să fie eliminat, după care este injectată în zonele care au nevoie de volum.
Procedura durează, de regulă, mai puțin de o oră și nu presupune anestezie generală sau internare. Tocmai din acest motiv, unii medici au început să o compare cu o „operație de mărire a sânilor în pauza de prânz”.
Potrivit companiei Tiger Aesthetics, producătorul alloClae, peste 2.000 de pacienți au apelat deja la această procedură de la lansarea sa comercială din 2025. Medicii spun că popularitatea tratamentului este strâns legată și de explozia medicamentelor pentru slăbit, precum Ozempic și Wegovy. După pierderea rapidă în greutate, multe persoane își doresc să recupereze volumul pierdut în anumite zone ale corpului.
Succesul comercial al produsului a fost însoțit și de numeroase controverse. Una dintre cele mai discutate este folosirea țesuturilor provenite de la persoane decedate în scopuri estetice.
Pe lângă dezbaterea morală, produsul se află și în centrul unei dispute juridice. În această vară, Departamentul Sănătății din statul New York a refuzat autorizarea distribuției alloClae, invocând neclarități privind respectarea cerințelor impuse de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), precum și aspecte legate de administrarea băncii de țesuturi implicate.
Sursa:
Tabu.RO