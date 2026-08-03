Gianni Infantino caută sprijin la Donald Trump după ruptura cu UEFA. Alegerile FIFA din 2027 se anunță incendiare

Președintele FIFA, Gianni Infantino, încearcă să obțină sprijinul fostului președinte american Donald Trump, după ce relațiile sale cu UEFA s-au deteriorat pe fondul controverselor privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. În acest context, alegerile pentru conducerea FIFA din 2027 se anunță tot mai tensionate.
Potrivit Reuters, Infantino ar fi încercat să ia legătura telefonic cu Donald Trump după eșecul proiectului care prevedea cedarea unei participații de 20% dintr-o companie ce urma să administreze drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați. De asemenea, șeful FIFA ar intenționa să poarte discuții și cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
Inițiativa FIFA a fost abandonată în urma opoziției ferme venite din partea UEFA și a mai multor federații europene. Printre acestea s-a numărat și Federația Română de Fotbal, care a criticat public proiectul și și-a retras sprijinul pentru un nou mandat al lui Gianni Infantino.
Potrivit sursei citate, mai multe federații europene au renunțat la scrisorile de susținere pentru actualul președinte al FIFA, gest interpretat drept un semnal clar de neîncredere. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că se opune inițiativei privind drepturile comerciale și că suspendă orice discuție referitoare la susținerea lui Infantino pentru un nou mandat.
În aceste condiții, liderul FIFA speră să obțină susținere din partea administrației americane. Donald Trump a avut în ultimii ani o relație apropiată cu Gianni Infantino și l-a elogiat în mai multe rânduri. Rămâne de văzut dacă acest sprijin îi va consolida poziția înaintea alegerilor din 2027, care se prefigurează a fi unele dintre cele mai disputate din istoria FIFA.