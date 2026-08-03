Budapesta face publice sumele uriașe trimise către cluburile din SuperLiga. Finanțarea, sub semnul întrebării

Guvernul Ungariei a anunțat că analizează actualul sistem de finanțare destinat cluburilor sportive din afara granițelor țării, inclusiv celor din Transilvania. În acest context, viitorul sprijinului financiar acordat echipelor Sepsi OSK și FK Csikszereda rămâne incert, după ce Secretariatul de Stat pentru Sport de la Budapesta a confirmat că programul este supus unei revizuiri ample.
Răspunzând unei solicitări formulate de GSP.ro, autoritățile ungare au făcut publice și sumele alocate în ultimul sezon pentru mai multe cluburi din Transilvania.
Conducătorii celor două formații din SuperLiga au cerut recent ca finanțarea să fie menținută. Totuși, noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a transmis semnale că intenționează să reevalueze politica implementată în timpul mandatului fostului premier Viktor Orbán.
Potrivit răspunsului oferit de Secretariatul de Stat pentru Sport, toate programele de finanțare și inițiativele existente sunt în prezent analizate. Oficialii susțin că, în colaborare cu celelalte instituții guvernamentale, este evaluat inclusiv modul de funcționare și cadrul de finanțare al academiilor de fotbal, urmând ca deciziile privind continuarea acestor programe să fie luate după finalizarea procesului de verificare.
Datele furnizate de autoritățile de la Budapesta arată că fondurile au fost distribuite prin Fundația pentru Dezvoltarea Tineretului din Felcsút, organizație care administrează Academia Puskás și coordonează finanțările destinate mai multor proiecte fotbalistice.
În sezonul 2025-2026, FK Csikszereda a beneficiat de o finanțare de 699.937.000 de forinți, echivalentul a aproximativ 1,92 milioane de euro. Sepsi OSK a primit 494 de milioane de forinți, adică în jur de 1,36 milioane de euro.
Academia din Târgu Mureș a încasat 238 de milioane de forinți (circa 654.000 de euro), însă cea mai mare alocare a fost destinată Partium Akademia din Satu Mare, care a primit 1.722.500.776 de forinți, echivalentul a aproximativ 4,73 milioane de euro.