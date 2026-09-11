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Anunțul făcut de Vlad Gherman după doi ani de căsnicie cu Oana Moșneagu. „Acest nou capitol vine cu lecții de învățat”
Vlad Gherman și Oana Moșneagu
Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar de atunci, aparițiilor lor publice au fost destul de discrete. Pe contul de socializare, actorul a transmis un mesaj care i-a pus pe mulți pe gânduri.
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