Anunțul făcut de Vlad Gherman după doi ani de căsnicie cu Oana Moșneagu. „Acest nou capitol vine cu lecții de învățat”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 11:48

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar de atunci, aparițiilor lor publice au fost destul de discrete. Pe contul de socializare, actorul a transmis un mesaj care i-a pus pe mulți pe gânduri.

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