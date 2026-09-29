Mihaela Rădulescu, prima apariție la un eveniment din Monaco după decesul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a participat singură la un eveniment de gală în Monaco, pentru prima dată de la decesul partenerului ei, Felix Baumgartner.
Prezența la evenimentul din Monaco i-a deschis vedetei noi perspective. Aceasta s-a împrietenit cu un fost lunetist militar britanic, alături de care a dezbătut importanța universală a siguranței și a protecției. De asemenea, numele lui Felix Baumgartner a fost pe buzele tuturor, o dovadă vie a moștenirii lăsate în urmă.
„Primul meu Monaco Yacht Show fără Felix, dar marcat de atât de multe întâlniri frumoase în cadrul cărora am vorbit mult despre el. A fost practic prezent acolo la Yacht Club Monaco, locul unde obișnuiam să luăm prânzul și să stăm mereu la povești cu Michael.
Am vizitat Sports Bar-ul pe care Felix îl îndrăgea atât de mult și am urcat pe puntea superioară pentru a vedea noul elicopter al anului – un Airbus fabulos, cu un design uluitor, iar pilotul a împărtășit o poveste despre vizita lui Felix la Airbus, când acesta i-a împrumutat costumul de zbor pentru un zbor de test.
Bineînțeles, am fost foarte curioasă să văd noua „jucărie zburătoare’ a lui Jillis Slinger – un alt prieten al lui Felix, pe care l-am cunoscut în Italia, acum câțiva ani.
Firește, am vorbit doar despre Felix… Zâmbesc de fiecare dată când văd respectul, admirația și dragostea de care se bucură în continuare Felix, chiar și din partea unor oameni care nu l-au cunoscut niciodată, dar care se bucură să împărtășească cu mine gândurile și sentimentele lor frumoase. Da, Felix a fost acolo… Este mereu acolo”, a povestit Mihaela Rădulescu pe rețelele sociale.
Mihaela Rădulescu a suferit o pierdere imensă în viața personală după ce partenerul ei, Felix Baumgartner, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unui tragic accident cu parapanta în Italia.