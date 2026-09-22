Înainte să îi ceri copilului să stea drept, privește locul în care își face temele

Scris de Tabu Publicat: 22 sept. 2026, 15:13

Copilul își strânge un picior sub el, se apropie de caiet și, după câteva rânduri, își sprijină capul în palmă. Înainte să îi ceri din nou să stea drept, privește mobilierul. Uneori, ceea ce pare o problemă de disciplină începe cu o masă și un scaun care nu se potrivesc.

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