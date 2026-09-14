Când va fi redeschisă Insula Lacul Morii

Insula Lacul Morii este tot mai aproape de redeschidere, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Inaugurarea este programată vineri, 18 septembrie, iar autoritățile locale fac ultimele verificări înainte ca spațiul să fie redat cetățenilor.
Proiectul vizează transformarea celor 3,4 hectare ale insulei într-o „oază de verdeață”, cu aproape 400 de arbori noi plantați. Insula Lacul Morii a intrat în reabilitare în februarie 2025. Șantierul ar fi trebuit finalizat la mijlocul lui mai 2026, potrivit termenelor inițiale asumate de autorități.
Lucrările includ amenajarea de pontoane pentru sporturi nautice, insule plutitoare vegetale și un nou pod de acces, relatează Buletin de București.
Promenada de 1,3 km de pe insulă a fost amenajată cu zone de relaxare și șezlonguri, locuri de joacă pentru copii, rastele și stație pentru repararea bicicletelor, binocluri pentru observarea lacului și a păsărilor, mese de șah, iluminat public.
Primăria Sectorului 6 a publicat un videoclip cu ultima vizită de evaluare înainte de inaugurarea din 18 septembrie. Iată cum arată Insula Lacul Morii cu o săptămâna înainte de redeschidere:
Insula reprezintă prima fază din proiectul viitorului Parc Lacul Morii, iar cea de-a doua se referă la amenajarea terenului de circa 13 hectare și 4 kilometri lungime, de la Șoseaua Virtuții până la Chiajna. În acest caz, lucrările au fost scoase la licitație la finalul lui octombrie 2024.
Costurile pentru amenajarea întregului parc se ridică la circa 45 milioane euro (TVA inclus), dintre care aproape 12 milioane pentru Insula Îngerilor și peste 33 de milioane pentru parcul liniar.
După finalizarea lucrărilor, Insula Lacul Morii va avea următoarele dotări:
insule plutitoare vegetale;
spații exterioare de recreere, culturale, educative și pentru sport;
sistem de alei și pontoane pietonale;
amenajări peisagistice - plantarea a aproximativ 400 de arbori noi și mii de plante adaptate ecosistemului;
iluminat public;
mobilier de parc;
parcări pentru biciclete;
pavilioane dotate cu grupuri sanitare;
dotări sportive și de agrement;
punct sanitar și pentru umbrire;
Între 18 și 20 septembrie, pe Insula Lacul Morii se va desfășura Sunset Fest, eveniment cu trei zile cu muzică, sport, activități pentru copii.