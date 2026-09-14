Când va fi redeschisă Insula Lacul Morii

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 08:34

Insula Lacul Morii este tot mai aproape de redeschidere, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Inaugurarea este programată vineri, 18 septembrie, iar autoritățile locale fac ultimele verificări înainte ca spațiul să fie redat cetățenilor.

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