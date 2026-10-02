Salina Turda se extinde. O nouă atracție în subteran

Salina Turda, unul dintre cele mai populare obiective turistice din România, va extinde circuitul turistic al salinei.
Mina Iosif se transformă într-o nouă zonă de atracţie. Investiţia totală se ridică la 25 de milioane de euro.
Mina Iosif este una dintre cele patru mine care formează salina, alături de Mina Rudolf, Mina Ghizela şi Mina Terezia. În prezent, Mina Iosif poate fi văzută doar de la distanţă acum.
În urma proiectului, Mina Iosif va fi amenajată, vor fi instalate patru ascensoare panoramice şi va fi realizat un tunel de legătură cu Mina Terezia şi modernizarea conexiunilor dintre principalele galerii ale salinei.
Mina Iosif intră în circuitul turistic al Salinei Turda
Proiectul prevede şi dezvoltarea unor noi spaţii pentru activităţi culturale şi recreative, precum şi modernizarea serviciilor balneare.
Vor fi modernizate și conexiunile dintre principalele galerii ale salinei. Proiectul urmărește, de asemenea, îmbunătățirea accesului și a siguranței vizitatorilor, diversificarea serviciilor turistice și balneare și crearea unor noi spații pentru activități culturale și recreative.
Finalizarea investiției este estimată pentru sfârșitul anului 2029.
Primarul municipiului Turda susține că extinderea ar trebui să ofere motive suplimentare atât pentru revenirea persoanelor care au vizitat deja salina, cât și pentru atragerea unor noi vizitatori.
„Salina a dus numele Turzii în întreaga lume. Acum vrem să le oferim celor care au vizitat-o deja un motiv să revină, iar celor care încă nu au ajuns aici, un motiv în plus să descopere Turda”, a declarat Cristian-Octavian Matei.