Inteligența artificială remodelează turismul

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 09:55

În mesajul său pentru Ziua Mondială a Turismului din 27 septembrie 2026, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Turism a abordat una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă industria turismului în prezent: inteligența artificială.

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