În mesajul său pentru Ziua Mondială a Turismului din 27 septembrie 2026, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Turism a abordat una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă industria turismului în prezent: inteligența artificială.
Pe măsură ce inteligența artificială (IA) se extinde de la chatbots și motoare de căutare la serviciile de călătorie de zi cu zi, modul în care oamenii descoperă destinații, planifică vacanțe, rezervă cazări și experimentează locuri noi se schimbă treptat.
În loc să petreacă ore întregi navigând pe zeci de site-uri web, călătorii pot descrie din ce în ce mai mult ceea ce își doresc și pot utiliza instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a organiza aceste informații într-un plan de călătorie personalizat.
IA are, de asemenea, potențialul de a schimba modul în care sunt promovate destinațiile, modul în care companiile de turism ajung la clienți și modul în care gestionează numărul de turiști.
Întrucât inteligența artificială transformă din ce în ce mai mult modul în care călătorim, muncim și ne conectăm unii cu alții, potrivit secretarului general al ONU pentru turism, Shaikha Al Nuwais, aceasta este o perioadă promițătoare atât pentru turiști, cât și pentru milioanele de oameni ale căror mijloace de trai sunt legate de industria turismului.
„Însă progresul este cu adevărat semnificativ doar atunci când aceste realizări sunt împărtășite pe scară largă și nimeni nu este lăsat în urmă. Așadar, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului din acest an, vreau să privim înapoi și să ne asigurăm că transformarea industriei turismului este pe drumul cel bun”, a subliniat mesajul.
Într-un mesaj intitulat „Agenda digitală și inteligența artificială remodelează turismul”, Secretarul General al ONU pentru Turism consideră că, dacă este gestionată și aplicată corespunzător, inteligența artificială poate ajuta industria turismului să devină mai eficientă, mai flexibilă și mai adaptabilă la schimbare. Cu toate acestea, nu putem presupune că aceste beneficii vor fi oferite automat tuturor.
Potrivit acestuia, dacă nu este abordată în mod adecvat, această tranziție ar putea lărgi decalajul dintre cei care modelează noile reguli ale lumii digitale și cei care pot doar să urmeze aceste schimbări.
Dl. Shaikha Al Nuwais a subliniat, de asemenea, faptul îngrijorător că tehnologiile din industria turismului nu sunt încă cu adevărat conectate și nu funcționează sincron. Sistemele pentru serviciile de rezervare, plăți și date există încă destul de separat.
El a cerut conectarea acestor sisteme fragmentate, îndreptându-se către o industrie turistică în care tehnologia creează cu adevărat valoare și putere nouă, aducând beneficii tangibile tuturor și fiecărui mijloc de trai legat de turism.
„Acesta este și viitorul spre care trebuie să lucrăm împreună – un viitor în care tehnologia nu numai că face călătoriile mai convenabile, ci contribuie și la construirea unei industrii turistice durabile și incluzive, care oferă oportunități pentru toți”, se arată în mesaj.