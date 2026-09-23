Cea mai fericită destinație de vacanță din lume

Cercetările arată că „factorul de bine” este acum o prioritate absolută atunci când alegi un loc de vacanță. Un sondaj din 2024 realizat în Marea Britanie a constatat că 73% dintre călători spun că relaxarea este principalul motiv pentru care merg în vacanță, în timp ce 50% fac acum călătorii pentru a-și prioritiza sănătatea mintală și bunăstarea.
Cu îndrumarea Dr. Dattilo-Ryan, Indexul Fericirii de Vacanță al BookRetreats.com a analizat 47 de destinații pentru cinci factori cheie de bunăstare, despre care s-a demonstrat că stimulează în mod natural hormonii fericirii din organism:
Lumina soarelui: Lumina naturală stimulează producția de serotonină, care ajută la reglarea stării de spirit, la îmbunătățirea somnului și la promovarea sentimentelor de calm. De asemenea, susține sinteza vitaminei D, importantă atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală.
Somn de calitate: Un mediu liniștit și întunecat susține un somn mai profund și mai odihnitor, ajutând la echilibrarea serotoninei și a dopaminei, reducând în același timp cortizolul, hormonul stresului din organism.
O dietă sănătoasă: Un intestin sănătos este esențial pentru creșterea serotoninei și dopaminei. Dietele bogate în produse proaspete, grăsimi sănătoase și fibre susțin sănătatea creierului și bunăstarea emoțională.
Timp petrecut în natură: Expunerea la medii naturale stimulează serotonina și endorfinele, reduce stresul și promovează relaxarea. De asemenea, s-a demonstrat că mersul pe jos în natură crește bunăstarea prin evocarea unui sentiment de admirație.
Exerciții fizice: Activitatea fizică precum mersul pe jos încurajează eliberarea de endorfine, ajutând în același timp la reglarea dopaminei și serotoninei.
Prin ponderarea egală a fiecăruia dintre acești cinci factori, am identificat orașele care sunt cele mai susceptibile de a face călătorii fericiți.
Lisabona ocupă prima poziție în cel mai recent Holiday Happiness Index, realizat pe baza mai multor criterii legate de stilul de viață și relaxare.
Clasamentul a inclus 47 de destinații din întreaga lume și a luat în calcul cele cinci aspecte: numărul de ore de soare, condițiile favorabile unui somn de calitate, accesul la mâncare sănătoasă, apropierea de natură și posibilitățile de a face mișcare. Fiecare dintre aceste criterii a avut aceeași importanță în stabilirea rezultatului final.
Capitala Portugaliei a obținut rezultate foarte bune la mai multe capitole. Lisabona beneficiază de aproximativ 2.828 de ore de soare anual și oferă circa 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor. În plus, aproape 10% dintre restaurantele orașului oferă opțiuni considerate sănătoase, una dintre cele mai ridicate proporții dintre destinațiile incluse în analiză.
Un alt avantaj este faptul că Lisabona poate fi explorată cu ușurință pe jos, iar turiștii au acces rapid și la zone naturale din apropierea orașului. Printre acestea se numără plajele de la Costa da Caparica și Cascais.
Pe poziția a doua în Holiday Happiness Index se află Helsinki. Podiumul este completat de Orlando.