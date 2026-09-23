Cea mai fericită destinație de vacanță din lume

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 08:33

Cercetările arată că „factorul de bine” este acum o prioritate absolută atunci când alegi un loc de vacanță. Un sondaj din 2024 realizat în Marea Britanie a constatat că 73% dintre călători spun că relaxarea este principalul motiv pentru care merg în vacanță, în timp ce 50% fac acum călătorii pentru a-și prioritiza sănătatea mintală și bunăstarea.

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