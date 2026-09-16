Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 08:53

Topul 10 al celor mai aglomerate destinații turistice din lume a fost realizat în baza unui studiu al MoneyTransfers.com, potrivit Express. Cercetarea a stabilit că Phuket din Thailanda este cea mai aglomerată destinație turistică de pe planetă. Stațiunea are un număr de 118 turiști pentru fiecare rezident.

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