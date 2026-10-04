Auto - F1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului

Ultima cursă, în urmă cu nouă ani, a fost câștigată tot de Verstappen.
Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a câștigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care s-a desfășurat în mod excepțional în Malaezia, olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, fiind urmat pe podium de liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), și de britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), informează AFP și Reuters.
Într-o cursă care a fost amânată cu o oră și jumătate din cauza ploilor musonice, monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul 4, iar francezul Isack Hadjar (Red Bull) a fost pe locul 5.
Cel mai apropiat rival al lui Antonelli în clasamentul general, coechipierul său britanic George Russell, se afla pe locul al treilea în momentul în care a abandonat din cauza unei probleme la unitatea de putere, cu cinci tururi înainte de final.
Circuitul Sepang, care a mai organizat curse de Formula 1 între 1999 și 2017, a găzduit în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf. Ultima cursă, în urmă cu nouă ani, a fost câștigată de Verstappen.