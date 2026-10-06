Spotlight Festival, la ediție aniversară, îmbracă Calea Victoriei în lumini

Calea Victoriei devine din nou cea mai spectaculoasă scenă în aer liber din Capitală. Între 9 și 11 octombrie, Spotlight – International Light Art Festival revine cu ediția a X-a, una aniversară, care promite să transforme centrul orașului printr-o explozie de culoare, video mapping și tehnologie imersivă.
ARCUB organizeaza, intre 9 si 11 octombrie 2026, a zecea editie a Spotlight – International Light Art Festival, primul si cel mai amplu festival al luminii din Capitala, care atrage anual peste 300.000 de participanti.
Editia din acest an se desfasoara sub tema „Playground” si aduce bucurestenilor 19 instalatii imersive si spectacole de video mapping, transformand centrul orasului intr-un teren de joaca digitala.
Programul incepe vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, si se incheie la ora 23:00, iar sambata, 10 octombrie, si duminica, 11 octombrie, se desfasoara intre orele 19:00 si 23:00.
Tema din acest an este PLAYGROUND, un concept care invită publicul de toate vârstele să interacționeze direct cu arta digitală și să redescopere orașul prin joc.
Organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB, festivalul din acest an aduce un traseu extins pe Calea Victoriei, cuprins între Hotelul Radisson Blu și Splaiul Independenței. Peste 300.000 de bucureșteni și turiști sunt așteptați să descopere clădiri-simbol luminate spectaculos și instalații interactive create de artiști locali și internaționali.
În plus, ediția din acest an plasează Bucureștiul pe harta globală a artelor vizuale, găzduind și întâlnirea anuală a International Light Festivals Organisation.
Ce trebuie să știi dacă mergi la Spotlight:
Când: Vineri, sâmbătă și duminică (9–11 octombrie), între orele 19:00 și 23:00.
Unde: Traseul pietonal de pe Calea Victoriei.
Acces: Intrarea este complet gratuită pentru toată lumea.