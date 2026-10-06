Spotlight Festival, la ediție aniversară, îmbracă Calea Victoriei în lumini

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 oct. 2026, 08:02

Calea Victoriei devine din nou cea mai spectaculoasă scenă în aer liber din Capitală. Între 9 și 11 octombrie, Spotlight – International Light Art Festival revine cu ediția a X-a, una aniversară, care promite să transforme centrul orașului printr-o explozie de culoare, video mapping și tehnologie imersivă.

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