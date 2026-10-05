Vacanțele scurte, flexibilitatea și natura dictează tendințele turismului în 2027
turism
Anul viitor, călătorii vor face excursii mai frecvente, dar mai scurte, vor rezerva „escapade pentru dezvoltare” și vor acorda prioritate timpului petrecut în natură în scopuri de bunăstare.
Deși suntem abia în octombrie, industria turismului a început deja să se gândească la 2027 și nu numai. Cea mai recentă companie care a analizat piața este Hilton, odată cu publicarea Raportului său privind tendințele din 2027, potrivit Euronews.
Pe baza unui sondaj realizat în rândul a aproape 15.000 de călători din Marea Britanie, Germania, Turcia, SUA, Australia și alte țări, brandul hotelier a identificat cinci tendințe cheie care vor avea impact major, ca parte a unei schimbări mai ample numite „marea reechilibrare”.
„Observăm că, deși călătorii sunt mai puțin interesați de definiția perfecțiunii dată de altcineva, aceștia se concentrează mai mult pe planificarea călătoriilor după propriile reguli”, a declarat Chris Nassetta, președinte și director executiv al Hilton.
„Raportul din acest an subliniază faptul că oamenii caută experiențe care să se potrivească vieții lor, care să îi ajute să se reîncarce și să creeze un sens care să dureze mult timp după ce s-au întors acasă.”
Care sunt marile tendințe pentru 2027?
Una dintre principalele tendințe identificate de Hilton este „mentalitatea de micro-călătorii”, prin care oamenii acordă prioritate escapadelor mai scurte și mai frecvente, „care sunt mai ușor de planificat, mai ușor de executat și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi”.
Unul din patru face acest lucru deoarece călătoriile mai scurte le permit să își adapteze călătoria în funcție de programul de lucru, în timp ce 29% aleg să călătorească în acest fel pentru a fi mai spontani.
Există două tipuri de micro-declanșatoare: selectoare și stivuitoare.
Primii își construiesc o călătorie în jurul unei singure experiențe, cum ar fi un concert, un eveniment sportiv sau o rezervare la restaurant, în timp ce cei din urmă vor să împacheteze cât mai multe lucruri posibil, 57% dintre persoanele chestionate declarând că le place să viziteze mai multe orașe într-o singură călătorie.
O altă tendință pe care cu siguranță dorim să o adoptăm este „ascensiunea 'ish'-ului”, adică acceptarea faptului că vacanța ta nu va fi perfectă și nici nu trebuie să fie.
Turiștii sunt „oarecum sănătoși”, alegând și optând pentru obiceiurile pe care să le mențină în timpul călătoriei; „oarecum aventuroși”, 28% dintre oameni își dau seama de lucruri pe parcurs, comparativ cu 18% care își doresc un itinerar fix; și „oarecum solo”, trei din 10 călătorind singuri, dar întâlnindu-se cu cineva cunoscut la sosire, iar 20% participând la o excursie de grup sau la o excursie de o zi cu persoane pe care nu le cunosc.
Oamenii rezervă acum și „escapade pentru dezvoltare personală”, fiind în creștere cursurile de tip „skillcations”, unde îți extinzi cunoștințele prin cursuri de limbi străine, gătit sau artă.
Călătorii doresc, de asemenea, să își schimbe perspectiva, 34% declarând că își doresc ca experiențele de călătorie să le ofere o nouă mentalitate.
Evadările wellness au devenit mult mai populare în ultimii ani, iar 2027 nu va fi diferit. Ceea ce se schimbă, însă, este importanța naturii în aceste experiențe.
Parte a tendinței numite „wellness, rewired”, 79% dintre cei chestionați au spus că aerul proaspăt și activitățile în aer liber sunt esențiale pentru relaxare, iar mai mult de jumătate petrec mai mult timp cufundați în natură în vacanță decât acasă.
Nu în ultimul rând, „ecuația încrederii în călătorii” arată că, deși inteligența artificială devine din ce în ce mai utilă pentru planificare, turiștii au încă mai multă încredere în recomandările personale, umane.
Dintre cei chestionați, 70% au spus că au încredere în personalul hotelului pentru sfaturi, în timp ce 87% au apelat la membrii familiei pentru sfaturi.
În afara membrilor familiei, aproximativ 50% dintre persoane au declarat că sunt mai predispuse să aibă încredere în recomandările cuiva cu statut de fidelitate.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News