Spotlight 2026 îmbracă Calea Victoriei în lumini. Când are loc festivalul

O nouă ediție Spotlight, evenimentul dedicat instalațiilor de lumină și proiecțiilor, urmează să aibă loc în București, în perioada 9 – 11 octombrie 2026. Cea de-a 10-a ediția urmează să aibă loc pe Calea Victoriei, iar tema de anul acesta este „Playground”, conform informațiilor oferite de Primăria Capitalei.
Instalațiile imersive, arta new media și spectacolele de video mapping ce vor putea fi admirate de bucureșteni în centrul orașului sunt realizate de artiști din România, Elveția, Franța, Australia, Italia, Austria și Marea Britanie.
O nouă ediție Spotlight luminează Calea Victoriei
Evenimentul pune accent pe interacțiunea dintre cei prezenți, arhitectura orașului și noile tehnologii, prin lucrări care modifică percepția asupra spațiului urban. Astfel, bucureștenii sunt invitați să descopere orașul într-un mod diferit, prin intermediul artei digitale.
Tema de anul acesta propune propune un teren de experiment și explorare vizuală, în care clădirile și spațiile cunoscute capătă noi forme și perspective prin lumină. Ediția de anul acesta aduce în fața locuitorilor Capitalei:
19 instalații,
6 clădiri transformate prin video mapping,
peste 3 km de cabluri și fibră optică,
20 de videoproiectoare laser,
peste 200 de surse de lumină.
Programul Spotlight începe de vineri, când instalațiile și proiecțiile vor putea fi văzute între orele 21:00 – 23:00. În zilele de sâmbătă și de duminică, aceasta pot fi văzute între orele 19:00 – 23:00.
Curatorul aceste ediții este Dorel Naste, artist vizual, creator de experiențe multimedia și unul dintre pionierii video mapping-ului din România. Acesta a obținut mai multe distincții internaționale, printre care se numără Platinum Award for Projection Mapping Supplier la Eventex Awards 2024, precum și premii la iMapp, Visual Artist Awards și Eventex. Lista completă a instalațiilor alese pentru 2026 nu a fost încă făcută publică.