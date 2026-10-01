Spotlight 2026 îmbracă Calea Victoriei în lumini. Când are loc festivalul

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 08:09

O nouă ediție Spotlight, evenimentul dedicat instalațiilor de lumină și proiecțiilor, urmează să aibă loc în București, în perioada 9 – 11 octombrie 2026. Cea de-a 10-a ediția urmează să aibă loc pe Calea Victoriei, iar tema de anul acesta este „Playground”, conform informațiilor oferite de Primăria Capitalei.

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