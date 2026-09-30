Ce analize intră în controlul de rutină după 45 de ani: explicațiile specialiștilor Clinica Sante
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După 45 de ani, controlul medical periodic începe să arate altfel. Setul de analize care era suficient la 30 de ani acoperă în continuare bazele — sângele, glicemia, colesterolul, ficatul și rinichii —, dar lasă pe dinafară două zone care devin relevante tocmai la această vârstă: funcția tiroidiană și, la bărbați, prostata. Niciuna dintre ele nu apare automat într-un set uzual de analize; ambele se cer separat. Specialiștii laboratoarelor Clinica Sante explică ce măsoară fiecare dintre aceste analize și în ce moment își au rostul.
Ce acoperă un set standard de analize și ce rămâne în afara lui?
Setul uzual cerut la un control anual cuprinde, de regulă, hemoleucograma completă, glicemia, profilul lipidic, transaminazele, creatinina și sumarul de urină. Aceste analize descriu starea sângelui, modul în care organismul folosește glucoza și grăsimile, precum și funcționarea ficatului și a rinichilor. Sunt investigații rapide, cu valoare mare de orientare, care apar în aproape orice bilet de trimitere.
Ce nu conțin este informația hormonală. Nici funcția tiroidiană, nici markerii de organ nu fac parte din pachetul de bază, pentru că nu se modifică în aceleași condiții și nu se interpretează la fel. Se adaugă atunci când apar simptome nespecifice, când există antecedente în familie sau, pur și simplu, când vârsta face din ele o verificare rezonabilă.
De ce se cere separat evaluarea funcției tiroidiene?
Pentru că tiroida se dereglează lent și cu simptome care seamănă cu oboseala obișnuită. Hormonii tiroidieni controlează metabolismul, termoreglarea și buna funcționare a sistemului nervos, cardiovascular și digestiv, iar o scădere sau o creștere a activității glandei se instalează în luni, nu în zile.
Semnele care ridică cel mai des întrebarea unei evaluări tiroidiene sunt:
· oboseală persistentă, care nu trece după odihnă;
· variații de greutate fără o schimbare de dietă;
· intoleranță la frig sau la căldură;
· palpitații sau tulburări de ritm cardiac;
· piele uscată, căderea părului, tulburări de tranzit intestinal;
· tulburări ale ciclului menstrual, la femei.
Testul inițial este întotdeauna același. Hormonul secretat de hipofiză care reglează activitatea tiroidei este indicatorul cel mai sensibil al statusului tiroidian, pentru că se modifică înaintea hormonilor produși de glandă. În catalogul Clinica Sante, TSH figurează la categoria imunologie, cu cod unic de identificare 112 și rezultat eliberat, de regulă, într-o zi lucrătoare. Valorile de referință pentru adulți se situează între 0,4 și 4,5 mIU/L, pot varia de la un laborator la altul și sunt diferite în sarcină.
Ce rol au markerii de prostată după 50 de ani?
La bărbați, a doua zonă neacoperită de setul uzual este prostata. Volumul glandei crește odată cu vârsta, iar simptomele urinare — urinări frecvente noaptea, jet slab, senzația de golire incompletă — apar și în hiperplazia benignă, și în afecțiuni mai serioase. O analiză de sânge nu face singură diferența, dar o poate orienta.
În practica medicală, discuția despre screeningul prostatei începe de obicei la 50 de ani, iar la bărbații cu rude de gradul întâi diagnosticate cu cancer de prostată, mai devreme. Decizia de a testa și intervalul la care se repetă testarea se stabilesc împreună cu medicul, în funcție de istoric, de simptome și de rezultatele anterioare. Testarea nu este obligatorie și nu se face automat la o anumită vârstă, ci după o discuție despre ce poate și ce nu poate arăta rezultatul.
Antigenul specific prostatic circulă în sânge în două forme: legat de proteine și liber. Raportul dintre fracțiunea liberă și PSA-ul total ajută la diferențierea între afecțiunile benigne ale prostatei și cancerul de prostată, motiv pentru care medicul cere frecvent cele două determinări împreună.
În catalogul Clinica Sante, free PSA este listat la categoria markeri tumorali, cu cod unic de identificare 194 și termen de execuție de o zi lucrătoare. Un rezultat modificat nu înseamnă un diagnostic: valoarea se citește împreună cu examenul clinic, cu vârsta pacientului și, uneori, cu investigații imagistice, iar concluzia aparține medicului.
Cât de des se repetă analizele după 45 de ani?
Pentru un adult fără simptome și fără boli cronice, controlul anual este intervalul de referință folosit în practică. Frecvența crește atunci când există un tratament în curs, o afecțiune deja diagnosticată sau antecedente familiale, iar medicul stabilește ritmul în funcție de situație.
Pentru cei care preferă o verificare structurată pe vârstă, catalogul Clinica Sante include pachete AnnuCheck construite pe grupe de vârstă și pe sex, inclusiv pentru intervalul 50–64 de ani, în care analizele uzuale sunt completate cu evaluarea tiroidiană și, la bărbați, cu markerii de prostată. Avantajul unui astfel de pachet este că analizele se recoltează la aceeași vizită, dintr-o singură probă de sânge venos, iar rezultatele ajung împreună la medic.
Ce urmează după o valoare modificată?
Când hormonul de stimulare tiroidiană iese din interval, evaluarea nu se oprește acolo. Pasul următor este măsurarea tiroxinei libere, care arată cât hormon produce efectiv glanda, nu doar cât îi cere hipofiza. Cele două se cer adesea împreună: screeningul bolilor glandei tiroide de la Clinica Sante grupează într-o singură recoltare determinarea TSH și FT4, tocmai pentru că interpretate separat spun prea puțin. Rezultatele se citesc apoi alături de simptome, de tratamentele în curs și, la nevoie, de o ecografie tiroidiană.
Unde se fac analizele și cum se pregătește recoltarea?
Clinica Sante funcționează din 1995 și are 24 de laboratoare proprii și peste 300 de centre de recoltare în toate județele țării, așa că recoltarea se poate face aproape de casă. Analizele cu plată directă se comandă online și se recoltează fără programare, iar reducerea de minimum 12% pentru comenzile online este o politică permanentă, nu o campanie. Rezultatele sunt disponibile online, pe baza datelor de acces tipărite pe buletinul de analize. Lista de prețuri este publicată pe site, iar valoarea exactă se confirmă la recepție.
Pregătirea este aceeași pentru toate cele trei determinări: recoltare de sânge venos dimineața, între 7:30 și 10:30, pe nemâncate, după minimum 8–12 ore de post. Hidratarea cu apă este permisă, iar tratamentul prescris se continuă dacă medicul nu indică altfel. Recoltarea la domiciliu este disponibilă pentru aceste analize și se organizează prin call-center-ul *8787, de luni până vineri între 7:00 și 23:00 și sâmbăta între 8:00 și 16:00.
Un buletin de analize nu este un diagnostic. Este o măsurătoare făcută în condiții controlate, pe care medicul o așază lângă simptome, istoric și tratamente. După 45 de ani, valoarea ei crește pentru că apare un termen de comparație: seria de rezultate din anii anteriori.
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