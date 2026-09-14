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Care este secretul relației dintre Monica și Leonard Doroftei? Dezvăluiri în premieră la podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS
Monica și Leonard Doroftei vorbesc, în premieră la Realitatea Plus, despre povestea lor de viață, despre sprijinul reciproc și despre secretul unei relații care a rezistat provocărilor unei cariere în lumea boxului.
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