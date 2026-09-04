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Dana Marijuana, condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri

Dana Marijuana

Dana Marijuana

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 sept. 2026, 15:17

Dana Marijuana a fost condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare de Tribunalul Constanța.

Tribunalul Constanța a decis, vineri, condamnarea Danielei Coteanu, cunoscută publicului sub numele de scenă Dana Marijuana, la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Fosta cântăreață a mai primit o pedeapsă de un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Instanța a hotărât contopirea celor două pedepse, astfel că Dana Marijuana urmează să execute o pedeapsă de cinci ani și patru luni de închisoare, potrivit news.ro.

În aceeași decizie, Tribunalul Constanța a stabilit deducerea din pedeapsă a perioadei în care Daniela Coteanu s-a aflat în reținere, arest preventiv și arest la domiciliu. Perioada luată în calcul începe la 22 august 2024 și se încheie la zi.

În același dosar au mai fost condamnați doi bărbați. Cristi-Alin Neagu a primit șase ani și trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Mugur-Valentin Nicula a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare pentru aceleași infracțiuni.

Sentința Tribunalului Constanța nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare. Prin urmare, pedeapsa stabilită vineri poate fi modificată în urma judecării căii de atac.

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