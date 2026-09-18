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Nepoatele prințesei Diana, în vizită într-o comună din Giurgiu

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 sept. 2026, 10:53

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele prințesei Diana, vor ajunge în România în perioada 25-27 septembrie. Gemenele, în vârstă de 34 de ani, sunt invitate la un turneu internațional de polo călare organizat în județul Giurgiu.

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer vor ajunge în comuna Singureni, din județul Giurgiu, între 25 și 27 septembrie. Gemenele Spencer sunt invitate de onoare la cea de-a treia ediție a Singureni Manor Polo Cup, scrie libertatea.ro.

Cele două vor participa la evenimentul dedicat polo-ului călare, un sport pe care îl urmăresc și în cadrul competițiilor internaționale.

Lady Amelia și Lady Eliza sunt fiicele contelui Charles Spencer și ale fostului model Victoria Lockwood. Cele două au crescut în Africa de Sud și au vorbit de-a lungul timpului despre relația pe care au avut-o cu prințesa Diana.

Surorile au avut apariții în lumea modei și au colaborat cu publicații și case de modă internaționale. Numele lor au fost asociate de-a lungul anilor cu branduri precum Vogue, Bulgari, Versace, Armani și Schiaparelli. În plan personal, Lady Amelia este căsătorită cu omul de afaceri Greg Mallett. Sora sa geamănă, Lady Eliza, a studiat criminologia și psihologia și s-a logodit anul trecut cu omul de afaceri sud-african Channing Millerd.

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