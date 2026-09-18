PEOPLE· 1 min citire
Nepoatele prințesei Diana, în vizită într-o comună din Giurgiu
Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer
Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele prințesei Diana, vor ajunge în România în perioada 25-27 septembrie. Gemenele, în vârstă de 34 de ani, sunt invitate la un turneu internațional de polo călare organizat în județul Giurgiu.
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