Ce a făcut Celine Dion pentru a putea reveni pe scenă la 58 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 12:29

Celine Dion a revenit pe scenă la 58 de ani, după o perioadă extrem de dificilă în care s-a confruntat cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară.

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