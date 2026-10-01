Adela Popescu are nevoie de ajutorul oamenilor. Mesaj disperat pe Instagram

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 09:03

Adela Popescu a postat pe contul de socializare un mesaj în care le cere oamenilor de la Șușani și zone din apropiere să o ajute, după ce patrupedul familiei a dispărut.

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