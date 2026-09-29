Povestea cățelușei pe care Dorian Popa a adoptat-o la 4 luni după pierderea lui Cheluțu

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au adoptat un bulldog francez după pierderea lui Cheluțu. Artistul a povestit prin ce momente grele a trecut și cum a ajuns la cățelușă.
Acesta consideră că apariția patrupedului în viața sa nu este întâmplătoare. Cățelușa are o poveste dureroasă, fiind salvată de o asociație. O cheamă Dona și a trecut deja prin mai multe încercări.
„Dupa luni grele de durere, neliniste si vindecare, Chelutu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care-l putem salva si care ne poate salva pe noi.
Așa am ajuns la Dona, prin Asociația Bulldogilor Francezi, îngerașul nostru, o bulldogiță de 2 anișori chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală.. a fost operata de asociatie si acum este bine", a povestit Dorian Popa pe rețelele de socializare.
Dorian Popa a confirmat că el și partenera sa au devenit oficial noua familie a Donei, subliniind că urmează un proces de recuperare fizică și emoțională pentru micul patruped.
„Astăzi, noi am devenit noua ei familie! NU îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem SIGURI că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat...începe un drum lung, dar frumos, de vindecare, atât fizică, cât si sufleteasca pentru ea... și: un nume nou. E surpriza deocamdată”, a precizat el.
Cheluțu a murit la începutul verii și avea 10 ani. Câinele a apărut frecvent în postările și videoclipurile lui Dorian Popa, devenind rapid îndrăgit de urmăritorii artistului. Vestea morții sale a fost anunțată chiar de influencer, printr-un mesaj publicat pe Instagram. Dorian Popa a mărturisit că trece printr-unul dintre cele mai grele momente și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.