Povestea cățelușei pe care Dorian Popa a adoptat-o la 4 luni după pierderea lui Cheluțu

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 sept. 2026, 09:40

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au adoptat un bulldog francez după pierderea lui Cheluțu. Artistul a povestit prin ce momente grele a trecut și cum a ajuns la cățelușă.

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