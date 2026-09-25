Motivul pentru care Lora nu își dorește un copil

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 sept. 2026, 13:49

Lora se numără printre persoanele publice care au recunoscut faptul că nu își doresc un copil. Chiar dacă este un subiect personal, curiozitățile oamenilor încă nu s-au încheiat.

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