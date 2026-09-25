Motivul pentru care Lora nu își dorește un copil

Lora se numără printre persoanele publice care au recunoscut faptul că nu își doresc un copil. Chiar dacă este un subiect personal, curiozitățile oamenilor încă nu s-au încheiat.
Tocmai din acest motiv, de curând, artista a explicat motivele din spatele acestei decizii.
De curând, aceasta a vorbit despre decizia ei de a nu face un copil, explicând că au fost mai mulți factori care au influențat-o. Lora a mărturisit că principalul motiv este reprezentat de răutatea de care cei mai mulți oameni dau dovadă. Artista consideră că lumea în care trăim este o lume mult prea rea, iar lipsa de empatie și de bunătate a oamenilor ar putea influența dezvoltarea unui copil.
Mai mult decât atât, ea a mărturisit că și ea se numără printre persoanele care s-au lovit de multe ori de răutatea oamenilor și, știind cât de mult a afectat-o, nu își dorește ca un copil să experimenteze astfel de lucruri.
De asemenea, consideră că acesta afirmații pot avea un impact puternic și speră să îi facă pe oamenii din jur să fie mai atenți la modul în care se comportă, deoarece numărul femeilor care nu vor să aducă un copil pe lume din cauza modului în care aceasta se comportă crește din ce în ce mai mult.
„Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea, pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor, cum am fost eu. Și poate e un lucru care o să îi pună puțin pe gânduri pe oameni, pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care gândesc ca mine. Și nu e neapărat un lucru sănătos pentru societate, pentru umanitate, dar e un lucru sănătos pentru mine și pentru femeile care aleg chestia asta. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea”, a spus Lora, conform Cancan.