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Numele deosebit pe care Lady Gaga l-a ales pentru fiica sa

Lady Gaga

Lady Gaga

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 sept. 2026, 14:33

Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți. Fiica lor, Rose, s-a născut prin intermediul unei mame surogat, scrie TMZ.

Fiica cuplului - numele legal complet Rose Bean Polansky - s-a născut pe 9 iunie, în Los Angeles, potrivit TMZ.

Nu este clar de ce cântăreața a optat pentru o mamă surogat. Cu toate acestea, Gaga a vorbit deschis despre luptele ei cu fibromialgia, o afecțiune care provoacă dureri severe și epuizare.

Artista a vorbit despre lupta sa cu sănătatea în documentarul său Netflix din 2017, „Gaga: Five Foot Two”, spunând că speră că persoanele care se confruntă cu dureri cronice vor ști că nu sunt singure.

Numele fiicei lui Lady Gaga pare să aibă și o semnificație specială. Cântăreața are un tatuaj cu un trandafir pe spate, o aluzie la interpretarea sa a piesei „La Vie En Rose” din „A Star Is Born”. Piesa ei, „Born This Way”, a fost inspirată de activistul LGBTQ+ Carl Bean.

Nașterea micuței Rose a fost asistată de dr. Robert Katz, medicul care a ajutat și la venirea pe lume a Siennei, fiica cuplului Ciara și Russell Wilson, în 2017.

Lady Gaga – al cărei nume real este Stefani Joanne Angelina Germanotta – a fost văzută pentru prima dată în public alături de bebelușul ei la începutul acestei luni.

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