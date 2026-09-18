PEOPLE· 1 min citire
Numele deosebit pe care Lady Gaga l-a ales pentru fiica sa
Lady Gaga
Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți. Fiica lor, Rose, s-a născut prin intermediul unei mame surogat, scrie TMZ.
Citește și
- 14:15Cum se simte Laurette după cele peste 30 de operații
- 09:26Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a început clasa zero. Ce i-a spus Josephine mamei sale după prima zi de școală
- 09:20Niculina Stoican, declarație controversată despre tinerele care nu vor copii: „Au motivații puerile!”
- 08:59Cât costă să te cazezi pe domeniul Regelui Charles din Transilvania
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News